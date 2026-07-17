ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ସାଜିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଜଳ ରଥଯାତ୍ରା
ଚିଲିକା କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : July 17, 2026 at 1:20 PM IST
ଖୋରଧା: ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ବୁକୁରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳହୁଳିର ଧ୍ୱନି । ପାରମ୍ପାରିକ ରଥ ବଦଳରେ ନୌକା ସାଜିଛି ରଥ, ଆଉ କଳାଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାଜିଛି ଚିଲିକାର ଅଥଳ ଜଳରାଶି । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ଅନନ୍ୟ ତଥା ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ । ଇତିହାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ।
ସାରା ବିଶ୍ୱର ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ କାଠ ତିଆରି ରଥରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ନୌକା ହିଁ ସାଜିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ପାଲଟିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ।
କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ପଛର ଇତିହାସ:
କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା ପଛରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ । ମୋଗଲ ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ତକି ଖାଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଗୁପ୍ତ ଟାପୁକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିରାପଦ ଟାପୁରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଗୁପ୍ତରେ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବି ଏଠାରେ 'ଜଳ ରଥଯାତ୍ରା'ର ଏହି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ।
କାହିଁକି ସ୍ଥାନର ନାମ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ:
ଟାପୁରେ ଗୁପ୍ତବାସ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଛପନ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ବଣୁଆ କାଙ୍କଡ଼ ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ରୋଷେଇ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଉଥିଲା । ଏହି କାଙ୍କଡ଼ ଭୋଗ ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୌକାରୂପୀ ରଥରେ ବିଜେ କରାଯାଏ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୌକାରୂପୀ ରଥରେ ବିଜେ କରାଯାଇ ଚିଲିକା ବୁକୁରେ ଭ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ଓ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ପାଣି ଭିତରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିବା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ନିଆରା ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂଘର୍ଷ, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ।
କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପୀଠର ମହିମା ନିଆରା । ଏଠାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଭଳି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ନିଆରା ଭାବେ ହୁଏ । ନୌକା ପାଲଟେ ରଥ ଏବଂ ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ପାଲଟେ ବଡଦାଣ୍ଡ । ମନ୍ଦିର ଚାରିକାଡେ ନୌକାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଘେରା ବୁଲିବା ପରେ ସେହି ଟାପୁରେ ଥିବା ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ।"
ଏହି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥଲା ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିବା ସେତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ 2012 ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ 2015 ମସିହା ଠାରୁ ନୌକା ଭିତରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ 2022 ମସିହା ପରଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୌକା ଉପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ କରାଯାଇ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଦଉଡି଼ଏ ଗଡ଼ିଲା ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ରଥଟଣା
ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ, ମା’ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା