କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ଲଙ୍କାଠୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଲୋପ ପାଉଛି ବାମରା ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ବିହନ । ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି ।
Published : November 18, 2025 at 8:25 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ଲାଲ ଟହଟହ ରାଗୁଆ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା । ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଲଙ୍କା ଭାବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଏହାର ନାଁ ରହିଛି । ସ୍ପାଇସ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଏହାକୁ ରାଗୁଆ ଲଙ୍କାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି । ଏହି ଲଙ୍କା ବାମରା ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 1000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଲଙ୍କାର ଚାହିଦାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା । ହେଲେ ବଜାରର ଅଭାବ ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନମିଳିବାରୁ ଏବେ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ।
ବାମରା ଲଙ୍କା ପାଇଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ ମାନ୍ୟତା :
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଲଙ୍କା ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି l 2022 ମସିହାରେ ଲ୍ୟାବ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପରେ ସ୍ପାଇସ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାକୁ ଦେଶର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଲଙ୍କା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି l ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଲଙ୍କା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲା l ବାମରାରୁ ଏହି ଲଙ୍କା ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଚକ୍ରଧରପୁର, ଛତିଶଗଡର ରାୟପୁର, ରାୟଗଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲା l ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଲଙ୍କାର ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁଣ୍ଟୁର ଲଙ୍କା ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି l
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନମିଳିବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚାଷୀ:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ସୋଲବଗା ଗାଁର ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ମନବୋଧ ପଟେଲ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଲଙ୍କାର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି l ଲଙ୍କା ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ବିମୁଖ ହେବାର କାରଣକୁ ନେଇ ମନବୋଧ ପଟେଲ କୁହନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କାର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଉଛି l ପୂର୍ବରୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 250 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦାମ 80 ରୁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଛି l ପୂର୍ବରୁ ବାମରା ବ୍ଲକ ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଚାଷୀ ଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମି ଗଲାଣି l"
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା:
ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବରୁ ଲଙ୍କା ନେବା ପାଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିଲେ l ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଉରକେଲା ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ବେପାରୀ ଆସି ଛତିଶଗଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ନାଗପୁର, ଝାଡଖଣ୍ଡକୁ ଲଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ l ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ RMC ଏବେ ବି ଲଙ୍କା କିଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ RMCରେ ଲଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କଲେ ପ୍ରାୟ 45 ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ 8 ରୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଲଙ୍କା ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବେପାରୀ ବାହାରୁ ଆସି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି ।"
ଲୋପ ପାଉଛି ବାମରା ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ବିହନ:
ବାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ବିହନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚାଷୀ l ବାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶୀ ଲଙ୍କାର ଗୁଣବତ୍ତା ବହୁତ ବେଶୀ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଲଙ୍କା ଆଉ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ l ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ଯୋଗୁ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାମରା ବ୍ଲକ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଯୋଗ ବିହାରୀ ପରିଡା l
ସେ ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି," ଦିନ ଥିଲା ବାମରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟନ ଟନ ଲଙ୍କା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲା l ତେବେ ଚାଷୀ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ନପାଇବାରୁ ଚାଷୀ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଣି ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶୀ ବିହନର ଲଙ୍କା ଯୋଗୁ ସାରା ଭାରତରେ ଏହାର ନାଁ ଥିଲା l କୁଚିଣ୍ଡାରେ RMC ଲଙ୍କା କିଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ସଫଳ ହେଉନାହିଁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାମରା ବ୍ଲକ କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ଆବାହକ l
କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଲଙ୍କା ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ବାମରାର ଲଙ୍କାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଏହା ଭାରତର ଗୁଣ୍ଟୁର ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି l ତେବେ ଏହାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବଜାର ନାହିଁ l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଙ୍କା ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନଚେତ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ନାହିଁ l"
କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାର ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଶରେ ଅଦ୍ଵିତୀୟ: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ
କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲଙ୍କା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଲଙ୍କାର ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଶରେ ଅଦ୍ଵିତୀୟ l କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଗୁଣ୍ଟୁର ଲଙ୍କା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି l ଗୁଣ୍ଟୁର ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ପରେ ଚେପା ହୋଇଯାଏ ତେବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆକାର ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ l ଗୁଣ୍ଟୁର ଲଙ୍କା କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା । କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାର ରାଗ ଅଛି ତାହା ସହ ଏହା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ l ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଏହି ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ଯୋଗୁ ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା l ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନମିଳିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ଚାଷୀକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଲା l ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ଚାଷର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କା ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇ ପାରିବ l"
ଭାରତ ମସଲା କିଣୁଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା:
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବାମରା, କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଜମେନକିରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଲଙ୍କା ଚାଷରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ l ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପାଇସ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ l ସେମାନେ ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ ହେବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ମସଲା ଆମଠୁ ଲଙ୍କା କିଣୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍ଥା ଆସି ଆମର ଲଙ୍କା କିଣିବେ l ଏହା ସହ ସ୍ପାଇସ ବୋର୍ଡ ସହ ମିଶିକି ଦେଶ ବାହାରକୁ କିପରି କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ରପ୍ତାନି ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି l ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ କାନୁନ ରହିଛି । ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି l ଆଗାମୀ ଦିନରେ 1 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ ଖୋଲାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହି ୟୁନିଟରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ l
ଲ୍ୟାବ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଲଙ୍କା ରାଗ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି 2022 ମସିହାରୁ ଜଣାପଡିଛି । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ ମିଳିନାହିଁ l ସେପଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଯଦି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଙ୍କା ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଲଙ୍କାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତେ ।
