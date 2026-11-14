ଶିଶୁ ଦିବସର ଖୁସିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ବୋଲଗଡ଼ର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ
ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା । ଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 14, 2026 at 3:51 PM IST
CHILDRENS DAY FIRE INCIDENT, ଖୋରଧା: ଯେଉଁ ଦିନଟି ପିଲାଙ୍କ ହସଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବା କଥା, ସେହି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ରେ ଘଟିଲା ଅଭାବନୀୟ ଅଘଟଣ । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଲଟିଲା ବିପଦର କାରଣ । ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା । ଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ।
ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦଳେଇସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଦାଧର ବାଞ୍ଛାନିଧି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶିଶୁ ପ୍ରଧାନ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଘରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲେ । ତେବେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୋଲଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଗଲା, ଏହାର ଉତ୍ତର ମାଗିବା ସହ ଦାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅଘଟଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଧିକାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାବକ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନକରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହିଁକି କରାଗଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା । ଏଥିରେ ଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: INS ଚିଲିକାରେ 3358 ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍, 142 ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାମିଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା; ପରମ୍ପରା ସହ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ କେଳୁଚରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା