ETV Bharat / state

ଶିଶୁ ଦିବସର ଖୁସିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ବୋଲଗଡ଼ର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ

ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା । ଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Childrens Day celebrations turn tragic major incident in Bolagarh
ଶିଶୁ ଦିବସର ଖୁସିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ବୋଲଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CHILDRENS DAY FIRE INCIDENT, ଖୋରଧା: ଯେଉଁ ଦିନଟି ପିଲାଙ୍କ ହସଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବା କଥା, ସେହି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ରେ ଘଟିଲା ଅଭାବନୀୟ ଅଘଟଣ । ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଲଟିଲା ବିପଦର କାରଣ । ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଗେଟରେ ତାଲା । ଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ।

ଶିଶୁ ଦିବସର ଖୁସିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ବୋଲଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ (ETV Bharat Odisha)

ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦଳେଇସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଦାଧର ବାଞ୍ଛାନିଧି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶିଶୁ ପ୍ରଧାନ ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଘରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲେ । ତେବେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୋଲଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଏପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଗଲା, ଏହାର ଉତ୍ତର ମାଗିବା ସହ ଦାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅଘଟଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଧିକାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାବକ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନକରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହିଁକି କରାଗଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା । ଏଥିରେ ଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: INS ଚିଲିକାରେ 3358 ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍, 142 ମହିଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାମିଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା; ପରମ୍ପରା ସହ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ କେଳୁଚରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

KHORADHA FIRE INCIDENT
CHILDRENS DAY INCIDENT
STUDENT INJURED IN FIRE
ଶିଶୁ ଦିବସର ଅଘଟଣ
ବୋଲଗଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.