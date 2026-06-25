ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍
ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦୁଇଟି ସାଇଜର ବ୍ୟାଗ ଦିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 25, 2026 at 1:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ (OSEPA) ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ (DPC)ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ
ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ କ୍ଳାସ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଓଏସ ଆଣ୍ଡ ଏମଇ (School & Mass Education) ଓ ଏସଏସଡି (Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development ) ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ମାଗଣା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
କିଏ ଯୋଗାଇବ ମାଗଣା ବ୍ୟାଗ
ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ବା OSIC (Odisha Small Industries Corporation) ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେଠାରୁ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିତରଣ କରାଯିବ ।
କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବ
ପ୍ରଥମତଃ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ସାଇଜର ବ୍ୟାଗ ମିଳିବ । ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସାଇଜର ବ୍ୟାଗ ମିିିଳିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
DEO ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବ୍ଲକ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝି, ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଓ ଠିକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ ବିତରଣ କରାଯିବ । କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅଫିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ଶିଶୁବାଟିକାରେ ମିଶିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି
ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମତଃ ଶିଶୁବାଟିକାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମିଶିବ ବୋଲି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିବ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବ ମଡେଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ । ୫ ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ । ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା 'ଯାଦୁଇ ପିଟାରା' ବା ଯାଦୁ ପେଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ପେଡ଼ିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା, ପଜଲ, କବିତା ପୋଷ୍ଟର, ଗପ କାର୍ଡ଼, ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼, ଶିକ୍ଷକ ତାରା, ଅଭିଭାବକ ତାରା, ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଚେତିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର; ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଡିଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅବଧି; ୨୦୨୮ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ