ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଶିଶୁ: ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ବଦଳିବ ଚିତ୍ର, କ'ଣ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ, ୮ ମାସ ପରେ ବି ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ ତଥ୍ୟ
ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ OSCPCRଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେ କାମ କରିଛି ସେନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 14, 2026 at 9:53 PM IST
Children in Begging, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଇନକାନୁନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ବି ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାର ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ଛକ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (OSCPCR)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କେତେ କାମ କରିଛି ସେନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
OSCPCR ଆୟୋଗ ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସମସ୍ୟା । ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମ କମିଶନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବେ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା । ତେବେ କେତେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମର ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଅଭିଯାନ ପୂରଣ ହେବା ପରେ କେତେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ।।
୮ ମାସ ତଳେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା
ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ଏବଂ ପୌରପାଳିକା କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ରେ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ 'ଜିଲ୍ଲା ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ' ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହି ଟିମ୍ରେ ଏସପି, ପୌର କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DCPO) ଏବଂ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ । ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି (CWC)ଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯିବ । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯିବ । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ କାଉନସେଲିଂ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେବେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ (Compliance Report) ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
୫ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହ ଲକ୍ଷେ ଜରିମାନା
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଡା. ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଜୁଭେନଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ ୭୬ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପିଲା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିୟୋଜିତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷର ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତା ସତ୍ୱେ ବି ଲକ୍ଷାଧିକ ପିଲା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ମାମଲା ହେଉନାହିଁ
ବେଣୁଧର କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଋତୁ ଭିତ୍ତିରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ କିଛିକିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ସମୟରେ କାମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର । ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ମାମଲା ହେଉନାହିଁ । ବାପା ମା ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ । ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖୀ ନୁହେଁ । ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିବ । ଯଦି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶାସନ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ।
ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ବେଳେ କଣ ଜଣାପଡିଥିଲା?
ବେଣୁଧର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ହୁଏତ କାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ୨୫୦ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଧରି ତା ମା' ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି । ସେ ଛୁଆଟା ସେ ମା'ର ନୁହଁ । ସେ ତାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଛି । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ଛୁଆକୁ ଆଣିବ, ଘଣ୍ଟାକୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଛୁଆକୁ ଆଣିବ, ତେବେ ୧୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଛୁଆଟି ଖରା ଓ ବର୍ଷରେ ବୁଲୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଛୁଆଟି ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି । ବହୁତ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି । ଟ୍ରେନରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ଅଭିନୟ କରି ଭିକ୍ଷା ମଗାଯାଉଛି । ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର । ପୋଲିସ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆମ ସମାଜରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ୧୦୯କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡା. ବେଣୁଧର ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ରୋକିବାକୁ OSCPCRଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାଲିଥିଲା ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ରାକେଟ; ୯ ପିଲା ଉଦ୍ଧାର, ୫ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର