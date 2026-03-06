ବାଲ୍ୟବିବାହ ବିବାହ ଅଟକାଇବାରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ବର ଚମ୍ପଟ
16 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ 40 ବର୍ଷିୟ ବରର ବିବାହ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାଲ୍ୟବିବାହ ନିରୋଧି ଟିମ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବର ଚମ୍ପଟ । ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ।
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମନ୍ଦିରରେ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଥିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି । 40 ବର୍ଷର ବର ସହ 16 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା । ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧି ଟିମ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବର ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଧିନ ସଖିବଟ ପରିସରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମଧୁବନିଆ ଗାଁର ଜଟାଧାରୀ ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରର ନାବାଳିକାକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ବଗଡ଼ା ସଖିବଟରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଓ ୱାନଷ୍ଟପ ସେଣ୍ଟର (OSC) ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲା । ବାଲ୍ୟବିବାହ ନିରୋଧି ଅଧିକାରିଣୀ ଆଧାରକାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ଘର ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ।
ବର ଚମ୍ପଟ :
ସେହି ସ୍ଥାନଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଷ୍ଟେସନ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ଭାବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ICDS ଷ୍ଟାଫ ଓ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଟି କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଓ ମାର୍ଶାଘାଇ ICDS ଅଧିନରେ ଯାଉଥିବା କହି ଉଭୟ ଟିମ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ପରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ସିଡିପିଓ ଶୈଳବାଳା ଦାସଙ୍କ ସହ କୁଦାନଗରୀ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିଛି । ସେପଟେ ବର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କନ୍ୟାର ଆଧାରକାର୍ଡରେ ବୟସ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ । ୧୧୨ ହେଲ୍ପଲାଇନର ରୋଜାଲିନ ଦାଶ ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧି ଅଧିକାରିଣୀ ସାଇନି ପରିଡାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।"
ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବରର ବୟସ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ୟାର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
