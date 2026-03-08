ETV Bharat / state

ଶହେ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା 'ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ'

ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା । ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍‌ସ ଫର୍ ଚିଲ୍‌ଡ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 14,900 ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 8, 2026 at 10:58 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶହେ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା 'ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ'। ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ 'ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍‌ସ ଫର୍ ଚିଲ୍‌ଡ୍ରେନ୍' ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା 'ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ" ଶହେ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍‌ସ ଫର୍ ଚିଲ୍‌ଡ୍ରେନ୍' ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ରାଜ୍ୟର 16 ହଜାର 62ଟି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ପାଖାପାଖି 17 ଲକ୍ଷ 73 ହଜାର 780ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାସହ 50 ହଜାର 543 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 100 ଦିନିଆ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶର ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ 500ରୁ ଅଧିକ 'ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତି ରଥ' ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ମାସେ ବ୍ୟାପି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ‘ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତି ରଥ’ ସ୍କୁଲ, ଗ୍ରାମସଭା, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରାଯାଇଛି । ମୋଟ 3383ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1880ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଏବଂ 1287ଟି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2289ରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମଗୁରୁ ଏବଂ 133286 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

2019-21 ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ହାର 20.5 ପ୍ରତିଶତ, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ହାର 23.3 ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ କମ୍ । ତଥାପି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ହାର 30 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ମାସେ ବ୍ୟାପି ଯାତ୍ରାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତି ରଥ 28ଟି ରାଜ୍ୟରେ 6,79,077 କିଲୋମିଟର ଭ୍ରମଣ କରି 66,344ଟି ଗାଁ ଦେଇ 5,22,68,033 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍‌ସ ଫର୍ ଚିଲ୍‌ଡ୍ରେନ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 14,900 ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

