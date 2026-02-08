ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା: 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାର ଚିନ୍ତାଜନକ, ବିରୋଧର କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ ଗିନି
ଭୁବନେଶ୍ବରେ ଗଡିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ରଥ । ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ସଚେତନ । ସାମିଲ ହେଲେ 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ କୁହନ୍ତୁ ନା ।
February 8, 2026
Child Marriage Free Bharat Campaign ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଠ ପଢି ଜୀବନରେ କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ...କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ପରିବାର । ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ନାହିଁ । ପରିବାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଗକୁ ବଢିଲେ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକତା । ଆଜି ସେ ଯୁକ୍ତ ତିନିର ଛାତ୍ରୀ । ଏ ଥିଲା ହେମାନ ଗିନିଙ୍କ କଥା । ଏମିତି ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଏସବୁକୁ ରୋକିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ତେବେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋୟର ପିଏମଜି ଠାରେ ଆଜି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ନେଇ ଏକ ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ ସଚେତନତା:
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ ଶିକ୍ଷା । ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଶୋରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକ ଯାଇପାରିବ । ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ଏହା କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଟେ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି(ରବିବାର) ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ହେମାନ ଗିନି ବଖାଣିଲେ...
ହେମାନ ଗିନି ମୁଣ୍ଡାରୀ, ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ । ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦା ଗ୍ରାମ । ହେମାନ ଗିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି । ଗିନି ଯୁକ୍ତ ତିନି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ଘରର ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ଲଳିତ ମୁଣ୍ଡାରୀ, ମାଆ ଜଳେଶ୍ୱରୀ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଓ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଗିନିଙ୍କ ପରିବାର । ଯେତେବେଳେ ଗିନିଙ୍କୁ ୧୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ପରିବାର ସମେତ ସାହି ପଡିଶା ମାନେ ଅଧିକ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ । ଭଲ ବର ଦେଖି ଝିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳି ବିରୋଧ କରି ଆଜି ପାଠ ପଢୁଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗିନି ।
ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ:
ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାମ ଛାଡ଼ ଭାବରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଉଛି । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ । ଶିଶୁ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ପଦ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ରହିଛି । ପ୍ରଣିତ ଆଇନକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରିବାର ସମେତ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗଡିଲା ସଚେତନ ରଥ, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବ:
ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତି ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି । ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ, ନୟାଗଡ ୩୬ ପ୍ରତିଶତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଥ ଗଡିଛି । ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ । ପ୍ରଥମେ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।’
5500 ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକାଯାଇଛି:
ଏପଟେ ବିଶ୍ୱକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ ଆଲାଏନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡ଼ଃ ଜ୍ୟୋତି ମାଥୁର କହିଛନ୍ତି, ‘୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ୭୫ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଅଭିଯାନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ୨୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଏହି ଆଲାଏନ୍ସ ମିଶି ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ୧୩ ଟି ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଶି ୨୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଗତ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଛି । ୪୫୦ ଗ୍ରାମ ଓ ୩୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଛି ଓ ୫୫୦୦ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।
ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଆଗରେ:
ଏପଟେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରୁଚିକା ଭଳି ଅନେକ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ୨୩ ଭାଗ ପିଲା ବିବାହ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ହାର ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ରହୁଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ହାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଅପରାଧର ମୂଳଉତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ଏକାଠି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ।’
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଇନତ ଅପରାଧ:
- ୨୧ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପୁଅ ଓ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଉଥିବା ପିତାମାତା ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୌଲବୀ ଓ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ
- LS ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ତଥା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ
NHFS -5 ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଠି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାମଲା ?
- ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୩୯.୪
- ନୟାଗଡରେ ୩୫.୭
- ରାୟଗଡାରେ ୩୩.୨
- ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୨.୪
- ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୩୧.୩
- କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨୯.୦
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର