ହୋଟେଲରୁ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର, ଅଭିଯୋଗ ପରେ କରାଯାଇଥିଲା ଚଢାଉ
ଏକ ହୋଟେଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ କାମ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 24, 2026 at 11:41 AM IST
Child labourers rescued ବାଲେଶ୍ୱର: ହୋଟେଲରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଚଢାଉ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ନିକଟରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ।
ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରର ଏକ ହୋଟେଲରେ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତରେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଶ୍ରମ ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏନେଇ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ସୋରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ କାମ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ।
ସହକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ । ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଥିଲୁ ଦୁଇଟି ପିଲା କାମ କରୁ ନଥିଲେ, ସେଠାରେ ଖାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେହେତୁ କାମ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିଲା ଦୁଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ । ସୋର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବାବଦରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପିଲା ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ, ଯଦି ସେମାନେ ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
ନିକଟ ଅତିତରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା । ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଖଟୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ । ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ, ଡିସିପିଓ ଦ୍ବାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ମିଳୁନି କାମ; 15 ବର୍ଷରେ ମଲେଣି 289 ଦାଦନ, ତିନି ବର୍ଷରେ ୧୦୧ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର