ରକ୍ତ ନ ମିଳିବାରୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନ୍ସିପିସିଆରର ନୋଟିସ୍
ଶିଶୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଗୁରୁତର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : July 5, 2026 at 2:55 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନ୍ସିପିସିଆର(ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ)ର ନୋଟିସ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଜଣେ ୩ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଗୁରୁତର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (ଏନ୍ସିପିସିଆର) କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ୭ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ (ଏଟିଆର) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ୩୦ ଜୁନ ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଅନ ପକ୍ଷରୁ ସିପିଗ୍ରାମ୍ସ ଜରିଆରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ଯମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ଆଧାର କରି ଆୟୋଗ ଏହି ମାମଲା ସ୍ବତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି | ଠିକଣା ସମୟରେ ରକ୍ତ ମିଳି ନ ଥିବାରୁ ଟିକଚନ ଦୁର୍ଗା ନାମକ ଜଣେ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୫ ମାସର ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇପାରି ନ ଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି।
ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲାରେ ଶିଶୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ୨୦୦୫ର ଧାରା୧୩ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଗଙ୍କର ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସେହିପରି ଧାରା୧୪ ଅନୁସାରେ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ସଦୃଶ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବ ପରେ ଏହା ଆଧାରରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ବାଇକ୍ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋହିଲେ ସ୍ବାମୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରେଜେଡି; କେନ୍ଦୁଝରର ମୃତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍