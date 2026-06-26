ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥପଥ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପଥର ବିକାଶ ଦରକାର । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 26, 2026 at 12:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପଥର ହେବ ବିକାଶ । ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ବିଚାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, "ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପଥର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର । ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଆଚାର-ବିଚାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ (documentation) ସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
୨୦୨୫ରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପତ୍ର ପଠା ଯାଇଥିଲା
ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ନଜର ଦେବାକୁ ଦୁଇ ଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଦି ଆର୍ଟସ ବା ଆଇଜିଏନ୍ସିଏ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛି । ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣିଥରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପତ୍ର ପଠାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚିଠିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାଗତ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବିକଶିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଇଜିଏନ୍ସିଏକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ documentation ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପଥ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମହାନଦୀ କୂଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ହେବ ୧୦୦୦ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବହୁମୁଖୀ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର; ଘୋଷଣା କଲେ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି : ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ