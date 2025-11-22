ETV Bharat / state

ଦେଶୀ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶୀ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଲେ ଉଦଘାଟନ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
ନିଆଳି: କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବଖଣ୍ତ ମୌଜାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶୀ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶୀ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ଯ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରିଥିଲେ । ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଓରମାସକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ।

'ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଚାଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଶିଖି ହେବ'

ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶୀ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶୀ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ଯ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା (ETV BHARAT ODISHA)


ମୁଖ୍ଯ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତି ନେଇ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ନଟବର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ପୂର୍ବଖଣ୍ତ ମୌଜାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସେହି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ସେଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଅଧିକ ରସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି ଏହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ରସାୟନିକ ସାରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଶିଖି ହେବ । ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହାକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ । ବିହନ ରଖି ପାରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ମାନେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ନେଇ ପାରିବେ । "

'ଓରମାସ ଦ୍ବାରା ଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳକୁ ବ୍ରାଣ୍ତିଙ୍ଗ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ'

"ଅଧିକ ଅମଳ ଆଶାରେ ରସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ସମୟ ଲାଗିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ। ଚାଷୀ ଓ ଲୋକ ମାନେ ସଚେତନତ ହୋଇଗଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏଠାରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 'ଓରମାସ'କୁ ନେଇ ଦେଶୀ ଧାନର ଚାଉଳକୁ ବ୍ରାଣ୍ତିଂ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶୀଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ଶହରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛି । " କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ଯ ଶାସନ ସଚିବ ।


ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶୀଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟକ ଯୁବରାଜ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶୀ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ସିଡି ବ୍ୟାଙ୍କ (ଦେଶୀ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କ)ରେ ସବୁ ଦେଶୀ ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ । ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବା ସହିତ ଏକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସିଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ବାଲିଘାଟ ଓ ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ ରଖି ପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଧାନ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ । ଆମ ସହିତ ଦେଢ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ଯ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସିଡି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦଘାଟନ କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । "


ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂ ଓ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପଟେଲ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ଯ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ । ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ମହାମିଳନ, ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

TAGGED:

CHIEF SECRETARY MANOJ AHUJA
RAJENDRA DESI CHASA GABESANA KENDRA
ORGANIC SEED BANK IN NIALI
ମୁଖ୍ଯ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା
SEED BANK INAUGURATES

