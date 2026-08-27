ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ CSଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ସମାଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 27, 2026 at 7:09 AM IST
Deras Seafood Park ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ମୂଲ୍ୟଯୋଗ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଡେରାସ ସି-ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଛନ୍ତି । ସି-ଫୁଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଡେରାସ ସି-ଫୁଡ ପାର୍କକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ରପ୍ତାନିମୁଖୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସି-ଫୁଡ ପାର୍କକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଡେରାସ ସି-ଫୁଡ ପାର୍କକୁ ସମନ୍ୱିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପାର୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାଧାରଣ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ଲଟ, ୟୁନିଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏବଂ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପାର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ, ଅଚଳ ସାଧାରଣ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ମୌଳିକ ସେବାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ‘ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ’ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବେ ଡେରାସ ସି -ଫୁଡ ପାର୍କର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଉପଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରି ଅଧକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ପରିଚିତ କରାଇ ଏଠାରେ "ଆଗ୍ରୋ-ଟୁରିଜିମ୍"କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କୃଷକ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡେରାସ ଇକୋ ପାର୍କ ଓ ଝୁମୁକା ଜଳସେଚନ ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୭୮୦ କୋଟିର ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ, ୧୪୧୦୪ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ମାସକୁ ୨ ଥର ବସିବ କ୍ୟାବିନେଟ: ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନୋଟ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର