ETV Bharat / state

ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ CSଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ

ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ସମାଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Chief Secretary Anu Garg visited Deras Seafood Park
ଡେରାସ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍କର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2026 at 7:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Deras Seafood Park ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ମୂଲ୍ୟଯୋଗ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଡେରାସ ସି-ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଛନ୍ତି । ସି-ଫୁଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଡେରାସ ସି-ଫୁଡ ପାର୍କକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ରପ୍ତାନିମୁଖୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Chief Secretary Anu Garg visited Deras Seafood Park
ଡେରାସ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍କର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, (ETV Bharat)

ସି-ଫୁଡ ପାର୍କକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଡେରାସ ସି-ଫୁଡ ପାର୍କକୁ ସମନ୍ୱିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପାର୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାଧାରଣ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ଲଟ, ୟୁନିଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏବଂ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Chief Secretary Anu Garg visited Deras Seafood Park
ଡେରାସ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍କର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, (ETV Bharat)

ପାର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ, ଅଚଳ ସାଧାରଣ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ମୌଳିକ ସେବାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ‘ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମୀ’ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଭାବେ ଡେରାସ ସି -ଫୁଡ ପାର୍କର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଉପଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରି ଅଧକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Chief Secretary Anu Garg visited Deras Seafood Park
ଡେରାସ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍କର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, (ETV Bharat)
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡେରାସ ସ୍ଥିତ "ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର" ବା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଅନ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ବିକଶିତ ଛାୟା ଜାଲି ବା ଶେଡ୍ ନେଟ୍‌, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନର୍ସରୀ, ଭିଏନ ଆର ବିହି ପିଜୁଳି, ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଚାଷ, ନାଲି କଦଳୀ ଚାଷ ଓ ୧୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ କ୍ଷମତାର ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବିବିଧ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରସାର ସହ କୃଷକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଫାର୍ମ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Chief Secretary Anu Garg visited Deras Seafood Park
ଡେରାସ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍କର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, (ETV Bharat)



ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ପରିଚିତ କରାଇ ଏଠାରେ "ଆଗ୍ରୋ-ଟୁରିଜିମ୍"କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କୃଷକ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡେରାସ ଇକୋ ପାର୍କ ଓ ଝୁମୁକା ଜଳସେଚନ ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।

Chief Secretary Anu Garg visited Deras Seafood Park
ଡେରାସ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍କର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୭୮୦ କୋଟିର ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ, ୧୪୧୦୪ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ମାସକୁ ୨ ଥର ବସିବ କ୍ୟାବିନେଟ: ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନୋଟ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DERAS SEAFOOD PARK
CHIEF SECRETARY ANU GARG
ଡେରାସ ସି ଫୁଡ ପାର୍କ
ଅନୁ ଗର୍ଗ
SEAFOOD PROCESSING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.