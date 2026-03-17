ମିଶନ 'PoWaR': ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ବଦଳିବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର, ଡ୍ରୋନରେ ପହଞ୍ଚିବ ମେଡିସିନ
ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।
Published : March 17, 2026 at 6:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିକାଶର ଆଲୋକ । ବିଶେଷ କରି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ - ମିଶନ 'PoWaR' । ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଟି ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପକ୍କା ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ।
୯୦ ଦିନିଆ ଅଲ୍ଟିମେଟମ-
ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ମିଶନକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ସାମିଲ ହେବେ । ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହାଇଟେକ ହେବ ସେବା-
ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 'ଡ୍ରୋନ' ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହାସହ ଜଳପଥରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସରକାରୀ ମୋଟରବୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଫେରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହା ଛଡ଼ା ଟେଲି ମେଡିସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସହରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ ।
ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନୂଆ ସକାଳ-
ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲିମେଳା, ହୀରାକୁଦ ଓ ରଙ୍ଗାଲି ଭଳି ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ । ମିଶନ 'PoWaR' ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଏହା ସହ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରରୁ ‘ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ’ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର