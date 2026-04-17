ସିଏସଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବୈଠକ; ମାତୃ-ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଫୋକସ୍
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଚିହ୍ନଟ କରି ମରାମତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Published : April 17, 2026 at 8:46 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଏଥିରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଚିହ୍ନଟ କରି ମରାମତି କରିବାକୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ କାରଣ ଓ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ଚିକିତ୍ସା ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକାର ସଠିକ ଅନୁପାଳନ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଓ ସେକ୍ଟର ସ୍ତରରେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । 'ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା-ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା' ଓ 'ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା' କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଚିହ୍ନଟ ହେବ । ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କରିବାକୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ତଥ୍ୟକୁ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକରରେ ସଠିକ ଭାବେ ଅପଡେଟ କରି ତଦନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଟେକ ହୋମ ରାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ୟୁନିଟରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆବେଦନ ସଂପର୍କରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବଡ ବଡ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ରହୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ 'ପ୍ରଗତି' ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ସେହିଭଳି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଅଗ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ 'ପ୍ରୟାସ' ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୋଷଣ, ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ ତଥା ପରିମଳ ରକ୍ଷା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ ଓ ସମୀକ୍ଷା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ସହାୟତା କରିବ । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
‘ସିଏମ-ସମ୍ପଦା’:
ବୈଠକରେ ‘ସିଏମ-ସମ୍ପଦା’ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଣ୍ଠି ଉପଯୋଗରେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୁହିକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 'ସିଏମ-ସମ୍ପଦା' ତଦାରଖ ଓ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସିଏମ-ସଂପଦା ଟିମ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁ'ର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଏମ-ସମ୍ପଦାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ତଥ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜଳସେଚନ ଗଣନା:
ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଜଳସେଚନ ଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ୭ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଗଣନା, ୨ୟ ଜଳାଶୟ ଗଣନା, ୧ମ ବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଣନା ଓ ପ୍ରଥମ ଝରଣା ଗଣନା ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜ୍ୟରେ ଝରଣା ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଭୂତଳ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଓ ସଂପୃକ୍ତ ଅଂଚଳରେ ପରିବେଶୀୟ ସନ୍ତୁଳନରେ ସହାୟକ ହେବ । ଝରଣା ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୩୧ ମେ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜଳସେଚନ ଗଣନା ସଂପର୍କିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉପ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଜଳସେଚନ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକତା ଓ ଠିକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଥିବା ୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର