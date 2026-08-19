ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ହୋମିଭାବା କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ହୋମିଭାବା କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ଜଟଣୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୋମିଭାବା କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 19, 2026 at 10:42 PM IST
Odisha government to provide additional funds for Homibhaba Cancer Hospital, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଟଣୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହୋମିଭାବା କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟରୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୩ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ବଦଳିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ହୋମିଭାବା କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ଭଳି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି । ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ୨୦୦ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ୩୮୫କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲର ଶଯ୍ୟା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପକରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେବ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୩ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ହୋମି ଭାଭା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଜଟଣୀସ୍ଥିତ NISER କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହୋମି ଭାଭା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନବୀନ । ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀ ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ । କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପଡ଼ିବା ସହ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମାଇପାରିବ ।
ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ । ଚିକିତ୍ସା ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ଗବେଷଣା ଓ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଇନୋଭେସନ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୨୦୦ଟି ଶଯ୍ୟା ରହିଥିଲା । ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର ୬୫ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ମେଡିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋଟ୍ରନ ସୁବିଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲେଭଲ ସାଇକ୍ଲୋଟ୍ରନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା, ନିଦାନ, ଗବେଷଣା ଓ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ବଳ ମିଳିବ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉନ୍ନତ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଗବେଷଣା ହବ ଗଠନ ହେବା ସହ ପୂର୍ବ ଭାରତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମୁମ୍ୱାଇ ସ୍ଥିତ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ରୋଗୀ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଜଟଣୀରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀମାନେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସମସ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା । ହସ୍ପିଟାଲର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ପାରିପାଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ଓ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ସଂପର୍କରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମନ୍ୱୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପେଡିଆଟିକ କ୍ୟାନ୍ସର ୟୁନିଟ ନିର୍ମାଣର ଅଗ୍ରଗତି, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ, ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ ଆଦି ସଂପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚମକ; ଟପ୍-୧୦୦ରେ ୩ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଏଣିକି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବନି ! ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର