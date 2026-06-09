ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ବଢ଼ିଲା ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା, ୬୩୯ରୁ ୬୫୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି
ରାଜ୍ୟର ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା (Duty Call-up Allowance) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 9, 2026 at 11:16 PM IST
CM INCREASES HOMEGUARDS DA, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର । ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜ୍ୟର ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା (Duty Call-up Allowance) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ୧୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ୬୩୯ ଟଙ୍କାରୁ ୬୫୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା (DCA) ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ୧୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ୬୩୯ ଟଙ୍କାରୁ ୬୫୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ୬୨୩ରୁ ୬୩୯ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୬୭୫ । ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ୧୫,୦୫୯ ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୨୬୧୬ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ୨୫୦୦ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ । ୨୫୦୦ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସମୁଦାୟ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୧୭୫ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହରକ୍ଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଭତ୍ତା, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଦୈନିକ ୨୦୦ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: ପିଗ୍ ବଚରିଙ୍ଗ୍ ସ୍କାମରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ନିବେଶକ: କେମିତି ହୁଏ ସ୍କାମ୍ , ବର୍ତ୍ତିବେ କିପରି ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର