ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ: 968 ଉପକୁଳ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ
କ୍ଷୟଶୀଳ ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 7, 2026 at 8:48 PM IST
77th State Level Forest Festival, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି 77ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ । ଏହି ଅବସରରେ କପିଳେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କ୍ଷୟଶୀଳ ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲ । 968 ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସହିତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ଘରେ, ଗାଁ, ସହରରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ବାତ୍ୟା ଦାନା ସମୟରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ କାରଣରୁ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି କିଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ 968 ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 17 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ ରୋପଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଭିବିଜିରାମଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଆଛି । ସେହିପରି 'ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ," ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
- ବର୍ଷ 2025-26 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ 65 ହଜାର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
- ବର୍ଷ 2026-27 ମସିହାରେ 2702 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଉଜୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ବରଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନୀକରଣ ଯୋଜନାରେ 7 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ 7648 ବନ ସୁରକ୍ଷା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 1 ହେକ୍ଟର ଔଷଧୀୟ ବନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷ 2025-26ରେ 24 ହଜାର 396 ହେକ୍ଟର ଓ 2026-27ରେ 20 ହଜାର 562 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଏମସିର ବନୀକରଣ, ମିୟାଓ୍ୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ 2.5 ଏକର ଜମିରେ ଲାଗିଲା ୮ ହଜାର ଗଛ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ ସୃଷ୍ଟି ନାଁରେ ଏକର ଏକର ବନ ନଷ୍ଟ: ବିଭାଗ କହୁଛି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର