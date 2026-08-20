ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ୨ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି
ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୫୦୦ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ବର୍ଷକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୯୬.୨୨ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 20, 2026 at 10:13 PM IST
Clothing allowance of jail staff increased, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜେଲ୍ ସଂଗଠନର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଜେଲ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୫୦୦ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ବର୍ଷକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୯୬.୨୨ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ୨ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ DIG of Prisonsଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି Assistant Matron ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୭୮ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ୩ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୨,୧୨୨ ଜଣ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡର୍, ୱାର୍ଡର୍ ଓ ମହିଳା ୱାର୍ଡରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୮୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ୨୫୦୦ ଜଣ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଡିଜି ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ରହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ୍ ୯୨ଟି ଜେଲ (କାରାଗାର) ରହିଛି । ଏହି କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ୭ଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ, ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର, ୬୦ଟି ସବ୍-ଜେଲ, ୬ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଜେଲ, ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଜେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତାକାଶ କାରାଗାର ରହିଛି ।
୨୦୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାରାଗାର ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତ୍ବରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା କାରାଗାର ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ବୋର୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗ ସଚିବ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଜେଲ୍ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ବୋର୍ଡ କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷିଆ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବୋର୍ଡ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସହାୟତା ନେଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାରାଗାର ବିକାଶ ବୋର୍ଡର ୪ର୍ଥ ବୈଠକ; ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଖୋଲିବ ମୁକ୍ତାକାଶ ଜେଲ୍, ବଢ଼ିବ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଝାରପଡ଼ା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ରେ ଏଡ୍ସ ଆତଙ୍କ: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ୫ କଏଦୀ ପଜିଟିଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର