BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କାଳୀ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ଅବଧି ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 7, 2026 at 9:59 PM IST
CM waives ground rent for Puja, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳରେ ଦୂର୍ଗାପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ରାବଣପୋଡି, ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଓ ଏଥି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ୱ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବଧି ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡିକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା, କାଳୀପୂଜା, ରାବଣପୋଡ଼ି, ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଏଥିସହ ଜଡ଼ିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ କମାଇବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା, କାଳୀପୂଜା, ରାବଣପୋଡ଼ି, ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଓ କାଳୀପୂଜା ଭଳି ପର୍ବ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ।
ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା ସହିତ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାର୍ବଣ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୂଜା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିମଳ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାର୍ବଣ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି; ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଡିସିପିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର