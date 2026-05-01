ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ; ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ, 5 ଗିରଫ
ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ 5ଜଣ ଯୁବକ ବିଚିରାସ୍ତାରେ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଲଣ୍ଡା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : May 1, 2026 at 3:47 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ମୁଗପାଳ ଗ୍ରାମର ରଜତ ପଣ୍ଡା । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୁବାସ ବେହେରା, ଅର୍ଜୁନ ଗିରି, ହେମନ୍ତ ଦାସ, ନରେନ ଗିରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଏକ ସାମ୍ବିଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସବିଶେଷ ଘଟଣା କହିଛନ୍ତି । ଏସପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋଲିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ 5ଜଣ ଯୁବକ ବିଚିରାସ୍ତାରେ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଲଣ୍ଡା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଭିଡିଓକୁ ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ନିଜ ସୋସିଆଲ ସାଇଟରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ
ଭିଡିଓଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ନିଜ ସୋସିଆଲ ସାଇଟରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଉଲେଖ ଥିବା ହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଘଟଣାଟି ପାରାଦ୍ୱୀପଅଠର ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଭିଡିଓ କେନ୍ଦୁଝରର ନୁହେଁ, ପାରାଦୀପର
ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, 'ପାରାଦ୍ୱୀପ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଠରବାଙ୍କୀଠାରେ ଆଇରନ ଡ଼ଷ୍ଟ ଆଣି ଆସିଥିବା ଆସିଥିବା ଏକ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟା ବଡ଼ ଗ୍ରାମର ଶେଷଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିଛୁ ବୋଲି କହି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଉଲଗ୍ନ ଓ ଲଣ୍ଡା କରି ବୁଲାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଡିଟ କରି ପକା ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ହାଟ ଡ଼ିହିର ବୋଲି ପ୍ରସାର କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା।'
ଏସପି କହିଥିଲେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମେତ 5ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ; ଜବତ ହେଉଛି ଗାଡି, DL ବି ହେବ ରଦ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା: ଗିରଫ୍ ହେଲେ DEO, BEO ଏବଂ PET ମାଷ୍ଟର