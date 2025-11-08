ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ସୋ, ଜନସଭାରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍
ପୂର୍ବତନ 5t ସଚିବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତୀମାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ l
Published : November 8, 2025 at 10:46 PM IST
ନୂଆପଡ଼ା: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚାର ସେତେ ଜମୁଛି l ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ଆସି ପରକୋଟ ଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରି ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁଣି ନୂଆପଡ଼ା ଆସି ନୂଆଁପଡ଼ା ଓ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ରେ ରୋଡ୍ ସୋ କରିବା ସହ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଛନ୍ତି l ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l
ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ସେଦିନର ଏନଏସି ଆଜିର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଇଛି l ଏହାର ନବୀକରଣ ହେବ l ଏହାକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ାଯିବ l ଆଗକୁ ଏହା ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ନମ୍ବର ନେବ l ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ବପ୍ନକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ପୁରା କରିବେ l ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶର ଗତି ତୀବ୍ରତର ହେବ l"
ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ l ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ଏବେ 2 ଥର ଆସିଲେଣି l ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଏମିତି ଯେ, ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସେଇଲେ ନାହିଁ l ବସ୍ ରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ରୋଡ୍ ସୋ କଲେ l କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତା ସବୁ ଏକାଠି l ଆଜି ଆମେ ସୁନାବେଡାରେ ଆଦିବାସୀ ଘରେ ଭୋଜନ କଲୁ ଏହା ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟେ l ଏହାସହ ପୂର୍ବତନ 5t ସଚିବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତୀମାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ l
ଏହାସହ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗକୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ l ଏହାସହ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀନୀଙ୍କୁ ସେ ବାହାରିଆ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହି, କ'ଣ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜଣେ ବି ଦକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିଲେ ବୋଲି କହି ସେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ l
ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା, ଇଟିଭି ଭାରତ