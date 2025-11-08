ETV Bharat / state

ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ସୋ, ଜନସଭାରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍

ପୂର୍ବତନ 5t ସଚିବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତୀମାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ l

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2025 at 10:46 PM IST

ନୂଆପଡ଼ା: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଚାର ସେତେ ଜମୁଛି l ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ଆସି ପରକୋଟ ଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରି ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁଣି ନୂଆପଡ଼ା ଆସି ନୂଆଁପଡ଼ା ଓ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ରେ ରୋଡ୍ ସୋ କରିବା ସହ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଛନ୍ତି l ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l

ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ସୋ, ଜନସଭାରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ (ETV BHARAT ODISHA)



ଏହି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ସେଦିନର ଏନଏସି ଆଜିର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଇଛି l ଏହାର ନବୀକରଣ ହେବ l ଏହାକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର ଭାବେ ଗଢ଼ାଯିବ l ଆଗକୁ ଏହା ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ନମ୍ବର ନେବ l ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ବପ୍ନକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ପୁରା କରିବେ l ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶର ଗତି ତୀବ୍ରତର ହେବ l"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ (ETV BHARAT ODISHA)

ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ l ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ଏବେ 2 ଥର ଆସିଲେଣି l ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଏମିତି ଯେ, ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସେଇଲେ ନାହିଁ l ବସ୍ ରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ରୋଡ୍ ସୋ କଲେ l କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତା ସବୁ ଏକାଠି l ଆଜି ଆମେ ସୁନାବେଡାରେ ଆଦିବାସୀ ଘରେ ଭୋଜନ କଲୁ ଏହା ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟେ l ଏହାସହ ପୂର୍ବତନ 5t ସଚିବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତୀମାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ l

ଜନସଭାରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
ଜନସଭାରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV BHARAT ODISHA)



ଏହାସହ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗକୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ l ଏହାସହ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀନୀଙ୍କୁ ସେ ବାହାରିଆ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହି, କ'ଣ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜଣେ ବି ଦକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିଲେ ବୋଲି କହି ସେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ l

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଜନସଭା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଜନସଭା (ETV BHARAT ODISHA)

ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା, ଇଟିଭି ଭାରତ

ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର
NUAPADA CM CAMPAIGN
