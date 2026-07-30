ETV Bharat / state

ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ- ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ସମାଧାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Chief Minister Mohan Majhi expressed uncertainty over the resolution of the Mahanadi water dispute by this Diwali
ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ଅସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 9:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA CHHATISGARH CM TALK ON MAHANADI ISSUE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ଅସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ- ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଖୁସି ଖବର । ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ସମାଧାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।


ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ଅସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗୁରୁବାର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆଶାବାଦ, ନା ବାସ୍ତବରେ ସମାଧାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । (ETV Bharat Odisha)




ମହାନଦୀ... ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା । ଚାଷ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବେଶ— ସବୁ କିଛି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ନଦୀକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ବିବାଦ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ ଦେଖାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)
ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । (ETV Bharat Odisha)




ବୈଠକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହି କମିଟି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦାଖଲ କରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, କେବଳ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ଅଧିକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ପଥ ଖୋଜାଯିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଛତିଶଗଡ଼ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ପରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଳାପକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । (ETV Bharat Odisha)




ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି—ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିବ କି ? ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ନେବ ? ତେବେ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ,ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବିବାଦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସଂଘର୍ଷ ବଦଳରେ ସହଯୋଗର ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଛତିଶଗଡ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲା ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର, ଜବାବ ଦେଲେ ଏଜି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା: ଖର୍ଚ୍ଚର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଦାବିକଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ
CM MOHAN CHARAN MAJHI
MAHANADI RIVER WATER DISPUTE
ODISHA CHHATISGARH CM TALK
ODISHA CHHATISGARH CM TALK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.