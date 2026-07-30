ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ- ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ସମାଧାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 30, 2026 at 9:40 PM IST
ODISHA CHHATISGARH CM TALK ON MAHANADI ISSUE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ଅସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ- ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଖୁସି ଖବର । ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ସମାଧାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା ନେଇ ଅସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗୁରୁବାର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆଶାବାଦ, ନା ବାସ୍ତବରେ ସମାଧାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି ?
ମହାନଦୀ... ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା । ଚାଷ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବେଶ— ସବୁ କିଛି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ନଦୀକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ବିବାଦ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ ଦେଖାଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ବୈଠକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହି କମିଟି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦାଖଲ କରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, କେବଳ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ଅଧିକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ପଥ ଖୋଜାଯିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଛତିଶଗଡ଼ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ପରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଳାପକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ ।
ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି—ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିବ କି ? ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ନେବ ? ତେବେ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ,ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବିବାଦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସଂଘର୍ଷ ବଦଳରେ ସହଯୋଗର ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଛତିଶଗଡ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲା ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର, ଜବାବ ଦେଲେ ଏଜି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା: ଖର୍ଚ୍ଚର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଦାବିକଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର