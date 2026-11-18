ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
୨୪ ହଜାର ୧୫୦ କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାକୁ ୫,୧୦୦ କୋଟି, କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବରାଦ । ରିପୋର୍ଟ:ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 18, 2026 at 5:46 PM IST
Odisha Supplementary Budget, ଭୁବନେଶ୍ବର : ବିଧାନସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୪ ହଜାର ୧୫୦ କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାକୁ ୫,୧୦୦ କୋଟି, କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବରାଦ ।
ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ । ମୋଟ ୨୪ ହଜାର ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରସ୍ତାବ । ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୭ ହଜାର ୯୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ୫ ହଜାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବରାଦ ହୋଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ।
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ମୂଳ ବଜେଟ୍ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ଆକଳନ । ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ୨୪ ହଜାର ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ । ମୂଳ ବଜେଟ୍ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏହି ବରାଦ ।
ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟୟ ବଣ୍ଟନକୁ ଦେଖିଲେ, କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୧୭ ହଜାର ୯୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ୧ ହଜାର ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ୫ ହଜାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି । ମୋଟ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠିରେ ୫ ହଜାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବରାଦ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ମୁକାବିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୯୮ କୋଟି ୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଏଲଆଇସି ପାଇଁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବରାଦ ରହିଛି ।
- କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୧୭ ହଜାର ୯୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ୧ ହଜାର ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ୫ ହଜାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
- ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପାଇଁ ୬୯ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (OUSSC) ପାଇଁ ୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଓଡ଼ିଶା ସବ୍-ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (OSSSC) ପାଇଁ ୨୧ କୋଟି ୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପାଇଁ ୬୯ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (OU SSC) ପାଇଁ ୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବ୍-ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ (OSSSC) ପାଇଁ ୨୧ କୋଟି ୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ହୋହଲ୍ଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୦ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା-କୋଟିଆ ତାତି: ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆରମ୍ଭ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗମାରେ ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର