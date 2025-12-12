ETV Bharat / state

କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ଆଗାମୀ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନେବେ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଜା

ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ନିକଟ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍‌ର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ।

Chief Minister Mohan Charan Majhi inaugurated Konark Eco Retreat
କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ଦ୍‌ ଉଡଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 11:19 PM IST

1 Min Read
କୋଣାର୍କ(ପୁରୀ): କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ନିକଟ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍‌ର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୫ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ସାଂସଦ ଯୋଗଦେଇ ଥିଲେ।

କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ଆଗାମୀ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନେବେ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଜା (ETV BHARAT ODISHA)


ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୧୩ ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁକ୍ କରିଥିବା ରୁମ୍‌ରେ ରହିପାରିବେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖଠାରୁ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ। ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍‌ରେ ୭୦ଟି ତମ୍ବୁଘର କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ୩୦ଟି ଡିଲକ୍ସ କଟେଜ୍, ୨୦ଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କଟେଜ୍, ୮ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିଲ୍ଲା ଓ ୧୨ଟି ରୟାଲ୍ କଟେଜ୍ ରହିଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପିଛା ୨୦ରୁ ୩୦ ହଜାର, ରୟାଲ୍ କଟେଜ୍ ୧୦ରୁ ୧୬ ହଜାର, ପ୍ରିମିୟମ୍ କଟେଜ୍ ୭ରୁ ୧୬ ହଜାର, ଡିଲକ୍ସ କଟେଜ୍ ୫୪୦୦ରୁ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି।


ଏହି ତମ୍ବୁଘରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ୍‌ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ବିଚ୍ ସାକ, ପାରାସେଲିଂ, ସାଇକେଲିଂ, ବିଚ୍ ଭଲିବଲ୍, ଯୋଗ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କନ୍‌ଫରେନ୍ସ ହଲ, ରିସେପସନ୍ ହଲ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଦୁଇଟି ଓପନ୍‌ ବାର୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ଆଗାମୀ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନେବେ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଜା
କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ଆଗାମୀ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନେବେ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଜା (ETV BHARAT ODISHA)

ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରାଭେଲସ୍ ୱେବସାଇଡ୍‌ରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ।

ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ଡ. ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

