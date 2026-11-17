ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; 3% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, 8.5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ହେବେ ଉପକୃତ
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ପିଛିଲା ଭାବେ ଜୁଲାଇରୁ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତାର ଲାଭ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 17, 2026 at 3:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ି ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ଏହା ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବା ସହ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦରମାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ ।
ସେହିପରି ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଟି.ଆଇ. ବା ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ନଭେମ୍ବର ମାସ ପେନସନ ସହ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ମିଳିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୮ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଏପଟେ କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ସମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଟି.ଆଇ. ବା ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଫଳରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପେନସନ ସହ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟି.ଆଇ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୮ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ।
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ହାର, ୨୦୧୭ ଅନୁସାରେ, ଦରମା ପାଉଥିବା ଯୋଗ୍ୟ PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ । ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ମହମ୍ମଦ ସାଦିକ ଆଲମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ୨୦୨୬ ମେ' ୧୮ ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨ ପ୍ରତିଶତ DA ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି; ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୨% ବୃଦ୍ଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର