ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି । ରିପୋର୍ଟ-ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : November 24, 2026 at 4:36 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆଜି ପାରାଦୀପରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଐତିହାସିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏହି ଅବସରରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ, ଭିଏତନାମ ଓ ଶ୍ୟାମଦେଶ ଭଳି ଦେଶ ସହ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ପରିଚୟ । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, 'ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଥିବା ୨୩.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ୩.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୦୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୨.୮୩ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦୀପ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ହବ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ' ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପାରାଦ୍ବୀପରେ ଆୟୋଜିତ ପବିତ୍ର ‘ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ’ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଅଢ଼େଇ ହଜାର ବର୍ଷର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗୌରବମୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ସହ ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରକୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିର ମୁଖଶାଳା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।— CMO Odisha (@CMO_Odisha) November 24, 2026
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ସଫଳତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, 'ମେଗା ପୋର୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ପାରାଦୀପ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର। ୨୦୨୫-୨୬ରେ ବନ୍ଦର ୧୫୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ପଣ୍ୟ କାରବାର କରି ନୂଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରାଦୀପକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମୋନିଆ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ୭୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାର୍ଷିକ ୪ ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଥ ଏବଂ ୪୦ ଏକର ଜମିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହାସହ ବାହୁଦା ମୁହାଣରେ ବନ୍ଦର, ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ପୁରୀରେ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭାସିଲା ୧୫ ଫୁଟର ବୋଇତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛାଡ଼ି ଗୋବର ଡଙ୍ଗାକୁ ଆପଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାରାଦୀପର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବିକାଶର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ