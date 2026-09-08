ୟୁଏଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ହାଇଲେଭଲ୍ ନିବେଶ ଅଭିଯାନ
ଆବୁଧାବିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡ. ଦୀପକ ମିତ୍ତଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 8, 2026 at 11:01 PM IST
ODISHA UAE INVESTMENT CAMPAIGN, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱମୁଖୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରବ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହାଇଲେଭଲ୍ ନିବେଶ ଅଭିଯାନ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତିନି ଦିନିଆ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆବୁଧାବିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡ. ଦୀପକ ମିତ୍ତଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ :
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରୁ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବୁଧାବି ଓ ଦୁବାଇରେ ନିବେଶକ, ଶିଳ୍ପପତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ୟୁଏଇର ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଫେରିବେ । ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ନିବେଶ ଆହ୍ବାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଆର୍ଥିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତା ଗଢ଼ିବା । ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶକ୍ତି, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍, କେମିକାଲ୍ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜାଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୟୁଏଇ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ IPICOLର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ୟୁଏଇରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ୟୁଏଇରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ-ୟୁଏଇ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରାଜଦୂତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା :
ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ନିବେଶକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ୟୁଏଇର ନିବେଶକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ, ସେନେଇ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଏଇରେ ଭାରତର ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଭାରତ-ୟୁଏଇ ସମ୍ପର୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ୟୁଏଇରେ ରହୁଥିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସହଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ୟୁଏଇରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଶା-ୟୁଏଇ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ବଡ଼ ନିବେଶକ ବୈଠକ :
ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିବେଶକ ଆଲୋଚନା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ (IHC) ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ (IBPG), ୟୁଏଇର ନିବେଶମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନିବେଶ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହେବ । ଏହା ସହିତ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଓ କେମିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ, ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ନିବେଶରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ; ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ :
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥରର ୟୁଏଇ ଅଭିଯାନକୁ କେବଳ ‘ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ଶୋ’ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଯୋଗ ହାସଲ କରିବା, ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ । ୟୁଏଇର ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ଓ ନିବେଶ ପରିବେଶକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧତା, ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ବୋଲି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
‘କେବଳ ନିବେଶ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସହଭାଗିତା’:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ୟୁଏଇ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ୟୁଏଇ ଆସିନାହିଁ; ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ରୋଜଗାରକୁ ଆଧାର କରି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସହଭାଗିତା ଗଢ଼ିବା ଏହି ଗସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ୟୁଏଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା-ୟୁଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠୋସ୍ ନିବେଶ ଓ ଶିଳ୍ପ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛି । ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନରଖି ତାହାକୁ ମାଟିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପ ଦେବା ସରକାରର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ।
UAEରୁ MENA ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଜର:
ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ନିବେଶ ଅଭିଯାନ କେବଳ ୟୁଏଇରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ୟୁଏଇକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିସ୍ତୃତ MENA - Middle East and North Africa ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ନିବେଶ ସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଏହି ଅଭିଯାନର ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଆଗାମୀ ତିନିଦିନର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରୁ କେତେ ଠୋସ୍ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ଶିଳ୍ପ ମହଲର ନଜର ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୫ ଦିନିଆ UAE ଗସ୍ତ; ନିବେଶକ ଓ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ୧୧ରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମ୍ୱୋଧନ କରିବେ ମୋହନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଏଇ ନିବେଶ ଅଭିଯାନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରୁ ତିନିଦିନିଆ ଆବୁଧାବି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର