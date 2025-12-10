ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିଅମ; ସଵୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା
Published : December 10, 2025 at 4:35 PM IST
କଟକ : ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିଅମ । ବଢିବ ସିଟ । ଏବେ 42 ହଜାର ଦର୍ଶକ ବସିବାର କ୍ଷମତା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଆହୁରି 18 ହଜାର ସିଟ ବଢିବ । ପ୍ରାୟ 60 ହଜାର ଦର୍ଶକ ବସିବାର କ୍ଷମତା ରହିବା ଭଳି କରାଯିବ । ଏନେଇ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଗତାକାଲି ବାରବାଟିରେ ଭାରତର ବୃହତ ବିଜୟ ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବକଳେବର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପରେ, ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୋଦ ଭାରତର କ୍ୟାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଓସିଏ ଓ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ । ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ବାରବାଟୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଲା- ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ
କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାରବାଟୀକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଲା । କଟକବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ବେଶ ଗର୍ବିତ । ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଗଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ବାରବାଟୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୋଫିଆ ।
ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା
ବାରବାଟୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର । ଏହି କ୍ରମରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସିଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 42 ହଜାରରୁ 60 ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାଜୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି କଂକ୍ରିଟ ବଦଳରେ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଚେୟାର ପଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା । ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା । ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରି ପଟର ରାସ୍ତା ଚଉଡା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥାନ୍ତା । ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟଏଲେଟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ।
