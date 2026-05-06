ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ଵ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ପଶ୍ଟିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ ।
Published : May 6, 2026 at 9:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ମନୋନୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି l ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି l ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋନୟନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଭଳି ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ଵ l ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ l ସେ 6ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ l
ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ଵ l
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଭୋଟ ଚୋରି ଓ ଦିଦି ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି ନିୟମ ଏଵଂ କଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି । ବେଙ୍ଗଲରେ ଦିଦିଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟର ଅବସାନ ଘଟିଛି । ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଶହେରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ରେ ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଜିତିଛି l ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଜିତି ପରିଲା, ତେବେ କେରଳ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁରେ ସେମିତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତା l ଦିଦିଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବେଙ୍ଗଲବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ l ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ବେଙ୍ଗଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲେ TMC ଗୁଣ୍ଡା । ଆଜି ଲୋକେ ତାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି l ଏବେ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବିନି l ସେ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେହି ଆଧାରରେ ତଡ଼ା ଖାଇ ବିଦା ହେବେ l ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜିତିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ l ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ନାମ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେବ l ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୀମା ବିବାଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କିଛି କଲେନି l ଅନ୍ୟକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ l
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଆଉ ଆଗ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅଛି l କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି l ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେବେ l ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି l ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର l ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଦୁଆ ପକାଇଛି ବିଜେପି l ତାପରେ ବିହାର ଆସିଲା l ଆଉ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ l ଆଗକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଶାସନ ଥିବ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର