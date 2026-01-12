ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି: ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିବ ୫୦ ଇ-ଆମ ବସ୍
ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ମୋଟ ୫୦ଟି ଇ-ବସ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
Published : January 12, 2026 at 11:05 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଇ-ବସ୍ ସେବା । ଭିଡିଓ କନଫେରନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବସ୍ ସେବାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପରିସରରୁ ଗଡିଛି ଏହି ବସ୍ ସେବା । ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ମୋଟ 50 ଗୋଟି ଇ-ବସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ହଳଦିଆପଦର ବସ ଟର୍ମିନାଲ ପରିସରରେ ଆଯୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନୀଲ କୁମାର, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତି ଭାଶନଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନିଗର ନିଗମର କମିଶନର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଦେଖାଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପାଇଁ ୨୫ଟି ବସ୍ ଓ ଛତ୍ରପୁର ପାଇଁ ୨୫ଟି ବସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆମ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇ ପରିବେ । ଏଥିସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଗୋଟିଏପଟେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କିଭଳି କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନୀଲ କୁମାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ହେବବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଫାଷ୍ଟଗେଟ୍ ଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଳଦିଆପଦର ଠାରୁ ଫାଷ୍ଟଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ ରେ ଏହି ବସ୍ ଚାଲିବା ସହିତ ଏହି ବସ୍ ପାଇଁ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଡିଏକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ୨୫ଟି ବସ୍ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୫୦ଟି ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତି ଭାଶନ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୫ଟି ବସ୍ ହଳଦିଆପଦର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୨୫ଟି ବସ୍ ଛତ୍ରପୁରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟରେ ଗଡ଼ିବ । ଏପରିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ହେଉଛି, ସେହି ରୁଟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରାଇବା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏହା ଅନେକ ସହୟକ ହେବବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘6E’ ନୀତି; ୬,୭୦୦ କୋଟିର ୭୧ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏମକେସିଜିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ! ଅପରେସନ ସମୟରେ କଟିଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର