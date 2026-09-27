ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବୋଟ୍ରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ
ବୋଟ୍ରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ,କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 27, 2026 at 5:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅବପାତ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଦେଖା ଦେଇଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି । ବନ୍ୟାରେ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ଅନେର ଘର ସଂସାର। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ କେଉଁଠି ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଘରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିଯାଇଛି । ପୁଣି କେଉଁଠି ଧୋଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା, ଚାଷଜମିରେ ପାଣି । ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବଡ଼ ଚିତ୍ର। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କେବଳ ଆକାଶରୁ ନୁହେଁ, ବୋଟ୍ରେ ଯାଇ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବପାତଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରଦ୍ୱାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଚାଷଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପାଣି, କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଛିନ୍ନ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅଧିକ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବନ୍ୟାଜଳ ଘେରରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, 28 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା; 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନଦୀବନ୍ଧ