ଜେଲରେ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳାଇ ପାରିବେନି ସରକାର-ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ

Chief Minister and Minister can not run the government while in jail says Aparajita Sarangi
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 7:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର। ଯଦି ୩୦ ଦିନ ଜେଲରେ ରହନ୍ତି ତେବେ ୩୧ ଦିନ ବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭ୍ୟ ପଦ ହରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ତଥା ସଂଯୁକ୍ତ ସଂସଦୀୟ ସମିତି ଅଧକ୍ଷ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସଂସଦୀୟ ସମିତିର ବୈଠକ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି l ୫ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ କରାଯାଇଛି ବିଧେୟକ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି l

ସଂଯୁକ୍ତ ସଂସଦୀୟ ସମିତି ଅଧକ୍ଷ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ବୈଠକରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସଂସଦୀୟ ସମିତିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୫, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଗତ ୩ଟି ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟି ବିଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୈତିକତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବା। ଆମକୁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଏବଂ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଲ୍ ଅଣାଗଲା, ଲୋକସଭାରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ୨୦୨୫, ନଭେମ୍ବର ୧୨ରେ ଏକ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ତିନୋଟି ବିଲ୍ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। । ୨୦୨୫, ଡିସେମ୍ବର ୪ରେ ବିଲର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈଠକ କରିଥିଲା । ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଉଛି । ୪ ଡିସେମ୍ବର ପରଠୁ ୩୦ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ, ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକାଡେମୀ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ ସହ ଆଲୋଚନ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କମିଟି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ।

ସଂଯୁକ୍ତ ସଂସଦୀୟ ସମିତି ଅଧକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଅପରାଧିକରଣର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଶାସନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଇନ କିଛି କରିପାରିବନି ଏଭଳି ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଆମେ ଦୂର କରିବୁ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ୩୦ ଦିନ ଜେଲରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସଭ୍ୟପଦ ହରାଇବେ। କୌଣସି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ୩ ବିଧେୟକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭଙ୍କର। ସଂଯୁକ୍ତ ସଂସଦୀୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରୁ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଆସିଛି । କିଛି ଜାଗାରେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି । ସବୁ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବୁ। ବିଶେଷ ଭାବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ।

ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

