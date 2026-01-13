ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସେଠାରେ ସିସିଟିଭି କିପରି ଲଗାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ।
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ l ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଆଗାମୀ ପଂଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଉ ଆଉ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l
ବୈଠକରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ଅଧିନସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପରି 80 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି l ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଗୁଆ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବୁଥଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଲଟ୍ ବକ୍ସ, ନୂଆ NAC, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା l ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ରହିଛି l ତେଣୁ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ," ରହିଥିବା କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଢ଼ୀ l
ଏହାସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସେଠାରେ ସିସିଟିଭି କିପରି ଲଗାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
11 ବର୍ଷ ହେଲା କୋର୍ଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିବାବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ 15 ନଭେମ୍ବର, 2013 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର- 32943 /HUD,Dt. 15,November, 2013ରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସହ ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ ଓ ଧନକଉଡ଼ାର 7ଟି ଓ ମାନେଶ୍ବରର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4ର ଜଣେ ନିବାସୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ CWCର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କହି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ l ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 2014ରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ l
୨୦୧୫, ଏପ୍ରିଲ ୨ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ଏହି ପ୍ରସଂଗରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୌର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିଲା। ମାମଲାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଶତପଥୀ ଇଣ୍ଟରଭେନର ଭାବେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
