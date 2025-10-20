ETV Bharat / state

ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା କାଳୀ ? କାହିଁକି ମା' ନିଜ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ !

ମା’ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ପୁରାଭିନ୍ନ । ଏହି ମଣ୍ଡପର ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ । । ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାନସିକ ରଖେ, ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ।

କଟକ ବାଖରାବାଦ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା’ ଛିନ୍ନକାଳୀ
କଟକ ବାଖରାବାଦ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା’ ଛିନ୍ନକାଳୀ (ଇଟିଭି ଭାରତ)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 8:31 AM IST

କଟକ: ଆଜି କାଳୀ ପୂଜା । ଉତ୍ସବମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର । ବାଉନ ବଜାର ତେପନ ଗଳିର ସହର କଟକ କାଳିପୂଜା ଆଉ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି । କଟକରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 75 ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' କାଳିଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । କଟକର ବାଖରାବାଦରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଇବେ ମା’ ଛିନ୍ନକାଳୀ । ଏହି ପୀଠରେ ମା’ ଛିନ୍ନକାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ।

କାହିଁକି ହେଲେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା

ବାଖରାବାଦରେ ଥିବା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଛିନ୍ନକାଳୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ମା’ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ । ଏହି ମଣ୍ଡପର ପରମ୍ପରା ବି ଅନନ୍ୟ । ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ରହିଛି । ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା’ ପାର୍ବତୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ସହଚରୀ ଜୟା ଏବଂ ବିଜୟା ସାଥିରେ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ମାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଭୋଜନ ପାଇଁ କିଛି ନଥିବାରୁ ମା ନିଜର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ । ସେହି ମସ୍ତକରୁ ରକ୍ତର ତିନିଟା ଧାରା ବାହାରି ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଜୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଜୟା ଏବଂ ଶେଷଟିକୁ ମା ନିଜେ ପାନ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।

କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜା ?

ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ନାଁ ଭରତ ସିଂହ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅପ୍ରୁତିକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧୁ ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଭରତ ସିଂହ ସାହିରେ ସାମୂହିକ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଅର୍ଥାତ 1962 ମସିହାରୁ ବଖରାବାଦରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।

କାଳିପୂଜାରେ ରାତି 11ରୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପୂଜା ପ୍ରାୟ ସକାଳ 6 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ । ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଚଣ୍ଡିପାଠ ବି କରାଯାଏ । ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି କି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାନସିକ ରଖେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

