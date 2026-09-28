ଛେନା-ପନିର ଅପମିଶ୍ରଣ ମାମଲା; ନିଆଳିକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବାଦ

ଛେନା-ପନିର ଅପମିଶ୍ରଣ ମାମଲା; ନିଆଳିକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବାଦ
ନିଆଳି ଛେନାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କହି ନିଆଳିକୁ ବଦନାମ୍ କରାଯାଉଛି । ନିଆଳି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଦବ ମହାସଭା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଉମେଶଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : September 28, 2026 at 5:24 PM IST
ନିଆଳୀ: ନିଆଳିରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ଛେନା ଏବଂ ପନିରରେ ମଇଦା ଏବଂ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ନିଆଳି ଯାଦବ ମହାସଭା । ନିଆଳି ଛେନାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କହି ନିଆଳିକୁ ବଦନାମ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯାଦବ ମହାସଭା । ଏନେଇ ନିଆଳି ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଛେନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବେହେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯାଦବ ମହାସଭା ସହ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଘ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକ ସହରରେ 70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଛେନା ଜବତ ହେବା ଏବଂ ଏହାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ହରିୟାଣାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିରର ମାନ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇ ଲ୍ୟାବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେଥିରେ ମଇଦା ଓ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ମିଶିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଅପମିଶ୍ରଣ ଛେନା ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିବା ପରେ ଛେନାର ମାନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଛେନା ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ଓ ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବାପରେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷକରି ଯାଦବ ଓ ଛେନା-ପନିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନିଆଳି ଓ ନିଆଳି ଛେନାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବଦନାମ କରାଯାଉଥିବା ଓ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ନିଆଳି ଛେନାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର:
ନିଆଳୀ ଛେନା ଓ ନିଆଳି ମାଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଡିଶା ଲ୍ୟାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାନଯାଇ କାହିଁକି ହରିୟାଣା ପଠାଗଲା ବୋଲି ଦୃଢ ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାର ସ୍ବର ଉଠିଛି । ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ବରୂପ ଆଜି ନିଆଳି ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ନିଆଳ ସ୍ବାଭିମାନ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ସଂଘ ସମେତ ଛେନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବେହେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ନିଆଳି ସମେତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶତାଧିକ ଯାଦବ ଓ ପନିର ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ନିଆଳି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଘ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମିଛରେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି...
ନିଆଳୀ ବ୍ଲକ ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଭା ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ମିଛରେ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ନିଆଳିରୁ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଛେନା ଓ ପନିର ଯାଉଥିବାରୁ କିଛି କୁଚକ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶିଳ୍ପପିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ନିଆଳି ଛେନା ସହ ନିଆଳିକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ । ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ।"
ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଛେନାକୁ ଅପମିଶ୍ରିତ କହି ହରିୟାଣାର ଏକ ଘରୋଇ ଲ୍ୟାବକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଗଲା । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ନାହିଁ ? କାହିଁକି ହରିୟାଣା ପଠାଗଲା ? ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଲ୍ୟାବ ନାହିଁ ? ସଂଘ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି । ଏହି ଘଟଣା ନିଆଳୀରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଦବମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ନିଆଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛେନାରେ ଆଦୌ ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ ।"
ନିଆଳି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ସରକାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ ଖୁଲାସା; ଛେନା, ପନିରରେ ମିଶୁଥିଲା ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ; ୨ ୟୁନିଟ୍ରୁ ୧୫ ହଜାର ଜରିମାନା, ଗୋଟିଏ ସିଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି