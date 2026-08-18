ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ କାହିଁକି ଚଢ଼ିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ ଯୁବକ ? କାରଣ କହିଲେ ପୁରୀ ଏସପି
ଗତକାଲି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ । ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା କହିଲେ ଏସପି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 18, 2026 at 10:03 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 3:26 PM IST
ପୁରୀ: ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରକୁ ଚଢିଥିଲେ ଯୁବକ । ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ନଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପରେ କହିଲେ ପୁରୀ ଏସପି । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା । ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ କୁଟେଲା ଗ୍ରାମର ମାଧବ ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ (୨୯) ।
ତେବେ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯୁବକଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଚଢିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଘଉଡାଇଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଯୁବକଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ: ଏସପି
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ଅଛି । ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ନଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ନାହିଁ । ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଚୂନରା ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
ଯୁବକ ଅଟକ, ପଚରାଉଚରା ଜାରି:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦାଶ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଚଢ଼ିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରି ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତଳକୁ ଆଣିଥିଲେ । ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଯୁବକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ଅଁଳା ବେଢା ଉପରେ ଚଢିଥିଲେ ଯୁବକ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ୯ଟା ବେଳେ କିଛି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦାବି:
କଟକରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଢ଼ିଯିବା ଗୁରୁତର ଘଟଣା । ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଯଦି ଉକ୍ତ ଯୁବକ କିଛି ଅଘଟଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହା ହେଲେ ବହୁତ୍ ବଡ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରାଯାଉ । ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।
ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା:
ଗତ ୨୦୨୫ରେ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଘଟଣା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ନ ହେବା ସାଧାରଣରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ‘କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ’
ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ