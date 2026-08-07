ଅହମିୟା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା, ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 7, 2026 at 10:14 PM IST
CHHATISHGARH GOVERNOR IN SAMBALPUR, ସମ୍ବଲପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା ଏବଂ ରାୟପୁର ବିଧାୟକ ପୁରନ୍ଦର ମିଶ୍ର l ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା ଅହମୀୟା ସାହିତ୍ୟର ସାଧକ ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବାସଭବନ ଓ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି l
ଏହି ଅବସରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା କହିଥିଲେ ଯେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବି ଅହମିୟା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଜାରି ରଖି ଅହମୀୟା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାସହ ସେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ରାୟପୁର ବିଧାୟକ ପୁରନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ଅହମୀୟା ସାହିତ୍ୟିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆସାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ମହାନଦୀ ଜଳବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ସେ ଏହି ଅବସରରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଁଖାଇର ଅଗ୍ରୀମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିବାହରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ, ହେବନି ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ! ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ ଓ ହଳଦୀ-ମେହେନ୍ଦି ଉପରେ ବି ରୋକ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: PM eBus ସେବା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିବ ଆହୁରି 50 ବସ୍, ତିଆରି ହେବ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ ଟର୍ମିନାଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର