ETV Bharat / state

ଅହମିୟା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା, ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Chhattisgarh Governor visits British-era home of Ahamiya literary scholar
ଅହମିୟା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 10:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CHHATISHGARH GOVERNOR IN SAMBALPUR, ସମ୍ବଲପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା ଏବଂ ରାୟପୁର ବିଧାୟକ ପୁରନ୍ଦର ମିଶ୍ର l ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା ଅହମୀୟା ସାହିତ୍ୟର ସାଧକ ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବାସଭବନ ଓ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି l

ଅହମିୟା ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ (ETV Bharat Odisha)



ଏହି ଅବସରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା କହିଥିଲେ ଯେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବି ଅହମିୟା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଜାରି ରଖି ଅହମୀୟା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାସହ ସେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ​

ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା ଅହମୀୟା ସାହିତ୍ୟର ସାଧକ ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବାସଭବନ ଓ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି l
ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା ଅହମୀୟା ସାହିତ୍ୟର ସାଧକ ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ବାସଭବନ ଓ ସ୍ମୃତିପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି l (ETV Bharat Odisha)


ଅନ୍ୟପଟେ ରାୟପୁର ବିଧାୟକ ପୁରନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l ଅହମୀୟା ସାହିତ୍ୟିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆସାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ମହାନଦୀ ଜଳବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ସେ ଏହି ଅବସରରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଁଖାଇର ଅଗ୍ରୀମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା ଏବଂ ରାୟପୁର ବିଧାୟକ ପୁରନ୍ଦର ମିଶ୍ର l
ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ରମେନ ଡେକା ଏବଂ ରାୟପୁର ବିଧାୟକ ପୁରନ୍ଦର ମିଶ୍ର l (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିବାହରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ, ହେବନି ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ! ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ ଓ ହଳଦୀ-ମେହେନ୍ଦି ଉପରେ ବି ରୋକ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଟିମ୍‌

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: PM eBus ସେବା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିବ ଆହୁରି 50 ବସ୍‌, ତିଆରି ହେବ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ ଟର୍ମିନାଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR CHHATISHGARH GOVERNOR
ସମ୍ବଲପୁର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ
ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆ
CHHATTISGARH GOVERNOR RAMAN DEKA
CHHATISHGARH GOVERNOR IN SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.