ଛତିଶଗଡ଼ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଥାନାରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଅଟକ
ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତନାଘନା ଚଳାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ । ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 16, 2026 at 6:18 PM IST
Chhattisgarh girl gangrape, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ବେପାର କରି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ମା, ଆଈମା ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ । ଝାଡୁ ତିଆରି କରି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶା ରଖିଥିବା ଜନୈକା ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣା ?:-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି ଅଫିସ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ତମ୍ବୁ କରି ରହୁଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଚାରିଟି ପରିବାର । ଏମାନେ ଝାଡୁ ତିଆରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିବାରରେ ରହିଛନ୍ତି ୮ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ପରିବାରରେ ଜନୈକା ଯୁବତୀ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨ଟାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ସାଢ଼େ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଠି ପଡ଼ିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବିଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚପଲ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁ ପଳାଇଥିଲେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ।
ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଅଟକ- ଏସଡିପିଓ :-
ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆଇଆଇସି ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନ, ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତତ୍କାଳ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ସଦର ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛି । ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଇଟି ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ, ପାଣି ବୋତଲ, ଚପଲ, ଗୁଟଖା ଜରିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସଡିପିଓ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ବଡି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଫେଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା