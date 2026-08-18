ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସି ନୂଆପଡାର ଜଳପ୍ରପାତରେ ଖସି ପଡିଲେ ଛତିଶଗଡ କାଉଡିଆ
ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟାର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସିନାପାଲି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ସିନାପାଲି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ମୋତିଲାଲ ବାଗ
Published : August 18, 2026 at 9:57 AM IST
ନୂଆପଡା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ପଡୋଶୀ ଛତିଶଗଡରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗତ 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଖସି ପଡିଥିଲେ କାଉଡିଆ । ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠ, ଜଳାଶୟ, ଜଳ ପ୍ରପାତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକରେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ସିନାପାଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଥିପାଖୋଲ ଜଳପ୍ରପାତରେ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ।
ଜଳପ୍ରପାତରେ ଖସିପଡିଲେ ଛତିଶଗଡ କାଉଡିଆ
ଥିପାଖୋଲ ଜଳ ପ୍ରପାତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜିଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ପଡୋଶୀ ଛତିଶଗଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଥିପାଖୋଲ ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ସମାଗାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଛତିଶଗଡ ଅମଲିପଦର ଗାଁର 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବସନ୍ତ ଧରୁଆ ପ୍ରାୟ 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଝରଣା ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆଉ ଅକାତ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ । ସାଥି ଯୁବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ।
ଦମକଳ ବାହିନୀ ସହିତ ସିନାପାଲି ପୋଲିସ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟାର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସିନାପାଲି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ସିନାପାଲି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ସିନାପାଲି ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।
ଏଭଳି ଅଘଟଣ ପରେ ଥିପାଖୋଲ ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ସାମାନ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି। ଜଳ ପ୍ରପାତ ପାଖରେ ସିନାପାଲି ପୋଲିସ ରହି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଇନଚାର୍ଜ ମାଧବ ସେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଥିପାଖୋଲରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲୁ । ଏହା ପର ଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଆମେ ମୃତଦେହ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲୁ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁଗୋଳ ଲିଙ୍ଗରା ନାଳରେ ଭାସିଗଲେ କାଉଡ଼ିଆ, ଜଣଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଉଡିଆ ବେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ମାଡିବସିଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ, 2 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା