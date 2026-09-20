ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିବା ଟିମ୍ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡିଶାରେ ରହିବେ, ମହାନଦୀ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 20, 2026 at 10:41 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିବା ଟିମ୍ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡିଶାରେ ରହିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାଦେବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ଟିମର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ :
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10.40 ରାୟପୁରର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ । ପୂର୍ବାହ 11.45 ମିନିଟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ସଡ଼କପଥରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯିବେ । ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ ଦର୍ଶନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋନ ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ଓ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ।
ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅସ୍ଥାୟୀ ରହଣିସ୍ଥଳକୁ ଫେରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏଙ୍କ ସୁଗମ ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱାଗତ, ରହଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି :
ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ Z+ ଶ୍ରେଣୀର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏସକର୍ଟ, ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଓ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ । ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓଏସଡି ଉମେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପିଏ ଦୀପକ ଅନ୍ଧାରେ, ପିଏସଓ ସୂରଜଭାନ ପୈଙ୍କ୍ରା, ବିଧାୟକ ପୁରନ୍ଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ରହିବେ । ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତାଙ୍କ ରହଣି ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ, ଆବାସ, ଯାତାୟାତ ଓ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ଏହାରି ଭିତରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ଭେଟ ହୋଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା; ୨୩,୬୦୦ କୋଟିର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ, ୬୧୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର