ETV Bharat / state

ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ! QR କୋର୍ଡରେ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୌରପାଳିକା ଭାବେ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ। QR କୋର୍ଡ ସ୍କାନ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବେ ଜନସାଧାରଣ। ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Chatrapur Municipality QR Code Scanner Ganjam Berhampur Administration Complaints and solution
ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍, QR ବାରକୋର୍ଡରେ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା (ETV Bharat GFX Team)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 8:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ । ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିନ-ଦିନ, ମାସ-ମାସ ଧରି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ QR ବାରକୋର୍ଡରେ ମିଳିବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ । ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ । ନିଜ ମୋବାଇଲରେ QR କୋର୍ଡ ସ୍କାନ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...

ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍, QR ବାରକୋର୍ଡରେ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା:
ସାହିର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁଠି ଜମା ହୋଇରହିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା । ରାତ୍ର ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ନେଇ ମଶାମାଛିଙ୍କ ଦାଉ ଯାଏଁ । ଅନେକ ସାହିରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ସମସ୍ୟା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦୌଡିଥାନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଲାଗିରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାରେ ବିଳମ୍ୱ ଘଟିଥାଏ ।

QR Barcode Inaugural Program
QR ବାରକୋର୍ଡ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା:
ଏଭଳି ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ଏକ ନୂତନ QR ବାରକୋର୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମାନେ ଏଣିକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା । ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ପୌରପାଳିକା ଭାବେ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା ଏହି କୃତୀତ୍ବ ହାସଲ କରିଛି । ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ QR ବାରକୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସେବା ଛତ୍ରପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ସାହିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

QR Code Scanner
QR ବାରକୋର୍ଡ (Chatrapur Municipality)

QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇପାରିବେ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଦୌଡିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

A glimpse of the complaint form
ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ମର ଏକ ଝଲକ (Screengrab)

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଅନୁମୋଦନ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା । ଏହା ପରେ ବହୁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା । ଏପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଜନତା ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କେହି କେହି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ।

A glimpse of the complaint form
ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ମର ଏକ ଝଲକ (Screengrab)

ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ସେବା:
ଏହା ସହିତ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଡିଜିଟାଲ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟୁନିସପାଲଟି ଏହି ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ନୂତନ QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲରେ ସ୍କାନ୍ କରି ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

QR Code Scanner
QR ବାରକୋର୍ଡ (Chatrapur Municipality)

କିପରି କରିବେ ଅଭିଯୋଗ:

  1. ପ୍ରଥମେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି Website Link ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
  2. ପରେ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
  3. କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲିଖିତ କିମ୍ୱା ଭଏସ୍ ମ୍ୟାସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରନ୍ତୁ

ଏଭଳି ସରଳ ଉପାୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

Chhatrapur Municipality to hear complaints from public through QR barcode
QR ବାରକୋର୍ଡରେ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା (ETV Bharat Odisha)

ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ:
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୌରପାଳିକା ନିକଟରେ କାହାରି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ପଡି ରହିବ ନାହିଁ । ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅଟକିବ ସେହି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ତାହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ।


ଉପକୃତ ହେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା:
ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାର ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସହର ଭାବରେ ଛତ୍ରପୁରରେ ଏପରି ଡିଜିଟାଲ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ QR କୋର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛତ୍ରପୁର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ନ ଯାଇ ବରଂ ଘରୁ ସୁବିଧାରେ QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୁତ୍ର ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କାଉନସିଲର ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ ସହାୟକ ହେବ । ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁଆଡ଼େ QR କୋର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇପାରୁଛି । ଏହି ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ସେବାରେ ସହରର ଯେକୌଣସି ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ନିଜର ଅଭିଯୋଗକୁ ପୌରପାଳିକାର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରନର୍: ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଶିଖର ଜୟ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ

'ତମାଖୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ' , ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ପାଳନ ସହ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ

ଶିକ୍ଷକରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ; OCS ପରୀକ୍ଷାରେ ୨୪ତମ ରାଙ୍କରେ ନରସିଂହ, କେମିତି ଥିଲା ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ?


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା
QR CODE COMPLAINT SYSTEM CHHATRAPUR
CHHATRAPUR MUNICIPALITY QR CODE
CHHATRAPUR CIVIC ISSUE
CHHATRAPUR MUNICIPALITY GANJAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.