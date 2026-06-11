ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ! QR କୋର୍ଡରେ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୌରପାଳିକା ଭାବେ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ। QR କୋର୍ଡ ସ୍କାନ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବେ ଜନସାଧାରଣ। ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : June 11, 2026 at 8:44 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ । ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିନ-ଦିନ, ମାସ-ମାସ ଧରି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ QR ବାରକୋର୍ଡରେ ମିଳିବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ । ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ । ନିଜ ମୋବାଇଲରେ QR କୋର୍ଡ ସ୍କାନ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା:
ସାହିର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁଠି ଜମା ହୋଇରହିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା । ରାତ୍ର ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ନେଇ ମଶାମାଛିଙ୍କ ଦାଉ ଯାଏଁ । ଅନେକ ସାହିରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ସମସ୍ୟା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦୌଡିଥାନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଲାଗିରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାରେ ବିଳମ୍ୱ ଘଟିଥାଏ ।
ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା:
ଏଭଳି ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ଏକ ନୂତନ QR ବାରକୋର୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମାନେ ଏଣିକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା । ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ପୌରପାଳିକା ଭାବେ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା ଏହି କୃତୀତ୍ବ ହାସଲ କରିଛି । ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ QR ବାରକୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସେବା ଛତ୍ରପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ସାହିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇପାରିବେ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଦୌଡିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଅନୁମୋଦନ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା । ଏହା ପରେ ବହୁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା । ଏପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଜନତା ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କେହି କେହି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ।
ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ସେବା:
ଏହା ସହିତ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଡିଜିଟାଲ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟୁନିସପାଲଟି ଏହି ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ନୂତନ QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲରେ ସ୍କାନ୍ କରି ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କିପରି କରିବେ ଅଭିଯୋଗ:
- ପ୍ରଥମେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି Website Link ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
- ପରେ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
- କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲିଖିତ କିମ୍ୱା ଭଏସ୍ ମ୍ୟାସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରନ୍ତୁ
ଏଭଳି ସରଳ ଉପାୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ:
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୌରପାଳିକା ନିକଟରେ କାହାରି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ପଡି ରହିବ ନାହିଁ । ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅଟକିବ ସେହି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ତାହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ।
ଉପକୃତ ହେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା:
ଛତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକାର ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସହର ଭାବରେ ଛତ୍ରପୁରରେ ଏପରି ଡିଜିଟାଲ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ QR କୋର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛତ୍ରପୁର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ନ ଯାଇ ବରଂ ଘରୁ ସୁବିଧାରେ QR କୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୁତ୍ର ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କାଉନସିଲର ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୌରପାଳିକାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ ସହାୟକ ହେବ । ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁଆଡ଼େ QR କୋର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇପାରୁଛି । ଏହି ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ସେବାରେ ସହରର ଯେକୌଣସି ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ନିଜର ଅଭିଯୋଗକୁ ପୌରପାଳିକାର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର