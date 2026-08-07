ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣା; ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ କରିବ ୨ ଦିନିଆ ଅନଶନ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : August 7, 2026 at 7:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରି ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଏ ନେଇ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ୨ ଦିନିଆ ଦିବାରାତ୍ରି ଅନଶନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ।
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନବନିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।' ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ବିବାଦକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଭୂତି।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ସଂଗଠନ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି । ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଫେରିବ ବୋଲି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।୨୦୨୫ରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ କହିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟରେ ‘ବ୍ୟାନ୍’ ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି କାହିଁକି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ନବ ନିଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର।
ତେବେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅନଶନ ପରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ କି ? ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ସରକାର କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ ? ଏବେ ତାହା ଉପରେ ନଜର।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ... ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ Gen Zଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ