ଅନୁଗୋଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଛଟ ପୂଜା: ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ବ୍ରତ ସମାପନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀଦିନଠାରୁ ବିହାର ସମେତ ପୂର୍ବଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜାଭାବେ ଛଟ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଦି ବ୍ରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜାକଲେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ଅନୁଗୋଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଛଟ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ
ଅନୁଗୋଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଛଟ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ
Published : October 28, 2025 at 2:26 PM IST

ଅନୁଗୋଳ/ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ବିହାରୀ ଓ ୟୁପି ସଂପ୍ରଦାୟର ପର୍ବ ଛଟ୍ । ଏହି ଛଟ ପର୍ବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ପଡିଛି ଓଡିଶା । ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ଅନୁଗୋଳରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଛଟ ପର୍ବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଛଟ ପୂଜା। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ଛଟ ପୂଜାକୁ ବିହାର ଓ ୟୁପିର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିହାର ଓ ୟୁପିର ଲୋକମାନେ ଏହି ପୂଜା ମହା ଆଡମ୍ବରରେରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।

ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀଦିନଠାରୁ ବିହାର ସମେତ ପୂର୍ବଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜାଭାବେ ଛଟ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଛଠ୍‌ ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବ୍ରତ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ଅନୁଗୋଳର ନାରଣ ସାଗରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା
ଅନୁଗୋଳର ନାରଣ ସାଗରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା

ଗତକାଲି ଅସ୍ତମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସରଣ କରି, ଭକ୍ତମାନେ ଅନୁଗୋଳ ସହରର ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଠାରେ ଥିବା ନାରଣ ସାଗର (ପୁଷ୍କରିଣୀ) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ଓ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ (ପ୍ରାର୍ଥନା) ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ଅନୁଗୋଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଛଟ ପୂଜା: ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ବ୍ରତ ସମାପନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଗୋଳ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉଭୟ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଣିରେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ସହ ଆଣିଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଖୁ ଓ ପିଠାପଣା ଆର୍ପଣ କରନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ପୂଜା ଯିଏ ବି କରେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ । ତେଣୁ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ର ସହ ସେମାନେ ଏହି ପୂଜା ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।
ଛଟ ବ୍ରତୀମାନେ (ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ) ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି
ଛଟ ବ୍ରତୀମାନେ (ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ) ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଛଟ ପୂଜା ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ମାତା ସୀତା ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲ । ସେହି ସମୟରୁ ଏମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଝାରସୁଗୁଡାର ଇବ ନଦୀ ଘାଟ ଓ ବୁରୋମାଲରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଝାରସୁଗୁଡାର ଇବ ନଦୀ ଘାଟ ଓ ବୁରୋମାଲରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ଇବ ନଦୀ ଘାଟ, ଚୌକିପଡା, ବୁରୋମାଲ, ଦଲକି ସ୍ଥିତ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଳାଶୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଚାରି ଦିବସୀୟ ଛଠ୍‌ ବ୍ରତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପାଗ ଅନୁକୁଳ ଥିବାରୁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରତାଧାରୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଜଳାଶୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ବାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ ଏବଂ ବାୟୁ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ।

ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ

ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗତକାଲି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୂଜା ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସମାପାନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହି ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ଖିରି, ସେବନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ୬ଟି ଭୋଗ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ୬ଟି ଭୋଗ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯେଉଁଥିରେ କଦଳୀ, ସପୁରୀ, ପିଜୁଳି, ଆଖୁ, ସେଓ, ପିଠାପଣା ଆଣି ଦୀପ ଧୁପ ଲଗାଇ ନଦୀ ଓ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୁଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ କଞ୍ଚା ଖିର ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ବର୍ତ୍ତଧାରୀମାନେ ଫଳ ଭରା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ୭ ଥର ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସପି ଜି.ରାଘବିନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ ଅନୁଗୋଳ/ଝାରସୁଗୁଡା

