ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଇଁ ଆମିଷ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ୫ କୋଟିର ବେପାର

ଆଜି ଛାଡଖାଇ ପାଳିଛି ରାଜଧାନୀ । ଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ । ଚାହିଦାରେ ମଟନ ।

CHHADAKHAI
CHHADAKHAI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଟିର ଅରୁଚି ଛଡାଇବାକୁ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ମାଛ, ମାଂସ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ । କିଲୋ କିଲୋ କିଣିନେଲେ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିକେନ ସାଙ୍ଗକୁ ମଟନ । ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଘରେ ଘରେ ଜମିଲା ମାଛ ମାଂସର ଆସର । ମାସ ତମାମ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପାଟିରେ ଟିକେ ଆମିଷ ବାଜିଛି । ସେପଟେ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ ୪ ହାଟରେ ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆମିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ।

CHHADAKHAI
CHHADAKHAI (ETV Bharat)

ଗତକାଲି ଛାଡଖାଇ ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡିଥିବାରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଛାଡଖାଇ ପାଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ଛାଡଖାଇ ଆଜି ଜମିଛି । ଏକ ମାସ ପରେ ପାଟିରେ ବାଜିଛି ଆମିଷ । ଆମିଷ ନେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ ୪ ହାଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏତେ ଗହଳି ଯେ, ପାଦ ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିବା ବେଳେ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି ମାଛ, ମାଂସ ଓ କଙ୍କଡା । ଏପରିକି ସୁକୁଆ ଅଣ୍ଡା ବି ବାଦ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା, ଖାସିମାଂସ, ମାଛ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡ଼ା, ଇଲିସି , ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଂସ ସହ ଇଲିସି ମାଛର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା । ଆଜି ୟୁନିଟ ୪ ଗୋଦାମ ପକ୍ଷରୁ ୨ ଟନ ମାଛ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।

Chhadakhai
Chhadakhai (ETV Bharat Odisha)

କେତେ ରହିଛି ଦର:

  • ଅକ୍ଟୋପସ ୩୦୦
  • ଚାନ୍ଦି ୨୫୦
  • ପାମ୍ପ୍ଲେଟ ୯୦୦
  • କେରାଣ୍ଡି ୩୫୦
  • ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୩୦୦ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କା
  • କଣ୍ଟାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୫୦୦
  • ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୭୦୦ ଟଙ୍କା
  • ବାଲୁଗାଁ କଙ୍କଡା ୯୦୦ରୁ ୨୩୫୦ ଟଙ୍କା
  • କିଙ୍ଗ ଫିସ ୬୦୦
  • ଈଲିସି ୧୮୦୦ରୁ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା
  • ଖାସି ମାଂସ ୮୦୦ ଟଙ୍କା
  • ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ୫୦୦ ଟଙ୍କା
  • ବାରିପଦା କୁକୁଡ଼ା ୬୦୦ ଟଙ୍କା

ଆମିଷ ବଜାର ବୁଲିଲେ ମେୟର:

ସେପେଟେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଜାରର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାଡଖାଇ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା BMC । ହେଲେ ଛାଡଖାଇ ପାଇଁ BMC ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ନେଇ ସେହିଠାରେ ହିଁ ହାଟ କରିବାକୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଆମିଷ ବଜାର ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ବଜାରକୁ ଏକ ଆଗକୁ ନୂଆ ରୂପରେ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Chhadakhai
Chhadakhai (ETV Bharat Odisha)
୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବେପାର:

ଆଜିର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ୟୁନିଟ ୪ ମାର୍କେଟର ସମ୍ପାଦକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବି ହେଉ ଆଜି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ହାଟରେ ୨୦୦ ମାଛ ଦୋକାନ, ୨୩ ମଟନ ଦୋକାନ ଓ ୪୨ ଚିକେନ ଦୋକାନ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ମିଶାଇ ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । ଛାଡଖାଇକୁ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।"

Chhadakhai
Chhadakhai (ETV Bharat Odisha)


ତେବେ ସାଧାରଣ ଦିନଠୁ ଆଜି ଆମିଷର ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିଥିଲେ ବି ପାଟିରେ ଟିକିଏ ଆମିଷର ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନକୁ ନେଇ ମନପସନ୍ଦର ଆମିଷ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଉଚ୍ଚା ଦରକୁ ଖାତିର ନ କରି ମନ ପସନ୍ଦର ଆମିଷ ସାମଗ୍ରୀ ଘରକୁ କିଣି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।

Chhadakhai
Chhadakhai (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଆଜିର ଦିନକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ହୋଟେଲ, ସବୁଠି ଛାଡ଼ଖାଇର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଆମିଷକୁ ନିଜ ମେନ୍ୟୁରେ ପରଶି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଚିକେନ, ମଟନ, କଙ୍କଡା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଖାଇଛନ୍ତି । ସବୁଠି ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାଇବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆମିଷ ଖାଇ ବି ରାଜଧାନୀବାସୀ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଛାଡ଼ଖାଇକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଛାଡଖାଇ ପାଳିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବି ବେଶ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି ।

Chhadakhai
Chhadakhai (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

