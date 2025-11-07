ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଇଁ ଆମିଷ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ୫ କୋଟିର ବେପାର
ଆଜି ଛାଡଖାଇ ପାଳିଛି ରାଜଧାନୀ । ଆମିଷ ମାର୍କେଟରେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ । ଚାହିଦାରେ ମଟନ ।
Published : November 7, 2025 at 5:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଟିର ଅରୁଚି ଛଡାଇବାକୁ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ମାଛ, ମାଂସ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ । କିଲୋ କିଲୋ କିଣିନେଲେ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିକେନ ସାଙ୍ଗକୁ ମଟନ । ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଘରେ ଘରେ ଜମିଲା ମାଛ ମାଂସର ଆସର । ମାସ ତମାମ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପାଟିରେ ଟିକେ ଆମିଷ ବାଜିଛି । ସେପଟେ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ ୪ ହାଟରେ ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆମିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ।
ଗତକାଲି ଛାଡଖାଇ ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡିଥିବାରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଛାଡଖାଇ ପାଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ଛାଡଖାଇ ଆଜି ଜମିଛି । ଏକ ମାସ ପରେ ପାଟିରେ ବାଜିଛି ଆମିଷ । ଆମିଷ ନେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ୟୁନିଟ ୪ ହାଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏତେ ଗହଳି ଯେ, ପାଦ ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିବା ବେଳେ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି ମାଛ, ମାଂସ ଓ କଙ୍କଡା । ଏପରିକି ସୁକୁଆ ଅଣ୍ଡା ବି ବାଦ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା, ଖାସିମାଂସ, ମାଛ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡ଼ା, ଇଲିସି , ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମାଂସ ସହ ଇଲିସି ମାଛର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା । ଆଜି ୟୁନିଟ ୪ ଗୋଦାମ ପକ୍ଷରୁ ୨ ଟନ ମାଛ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
କେତେ ରହିଛି ଦର:
- ଅକ୍ଟୋପସ ୩୦୦
- ଚାନ୍ଦି ୨୫୦
- ପାମ୍ପ୍ଲେଟ ୯୦୦
- କେରାଣ୍ଡି ୩୫୦
- ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୩୦୦ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କା
- କଣ୍ଟାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୫୦୦
- ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୭୦୦ ଟଙ୍କା
- ବାଲୁଗାଁ କଙ୍କଡା ୯୦୦ରୁ ୨୩୫୦ ଟଙ୍କା
- କିଙ୍ଗ ଫିସ ୬୦୦
- ଈଲିସି ୧୮୦୦ରୁ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା
- ଖାସି ମାଂସ ୮୦୦ ଟଙ୍କା
- ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ୫୦୦ ଟଙ୍କା
- ବାରିପଦା କୁକୁଡ଼ା ୬୦୦ ଟଙ୍କା
ଆମିଷ ବଜାର ବୁଲିଲେ ମେୟର:
ସେପେଟେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଜାରର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାଡଖାଇ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା BMC । ହେଲେ ଛାଡଖାଇ ପାଇଁ BMC ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ନେଇ ସେହିଠାରେ ହିଁ ହାଟ କରିବାକୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଆମିଷ ବଜାର ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ବଜାରକୁ ଏକ ଆଗକୁ ନୂଆ ରୂପରେ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ୟୁନିଟ ୪ ମାର୍କେଟର ସମ୍ପାଦକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବି ହେଉ ଆଜି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ହାଟରେ ୨୦୦ ମାଛ ଦୋକାନ, ୨୩ ମଟନ ଦୋକାନ ଓ ୪୨ ଚିକେନ ଦୋକାନ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ମିଶାଇ ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । ଛାଡଖାଇକୁ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।"
ତେବେ ସାଧାରଣ ଦିନଠୁ ଆଜି ଆମିଷର ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିଥିଲେ ବି ପାଟିରେ ଟିକିଏ ଆମିଷର ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନକୁ ନେଇ ମନପସନ୍ଦର ଆମିଷ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଉଚ୍ଚା ଦରକୁ ଖାତିର ନ କରି ମନ ପସନ୍ଦର ଆମିଷ ସାମଗ୍ରୀ ଘରକୁ କିଣି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।
ସେପଟେ ଆଜିର ଦିନକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ହୋଟେଲ, ସବୁଠି ଛାଡ଼ଖାଇର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଆମିଷକୁ ନିଜ ମେନ୍ୟୁରେ ପରଶି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଚିକେନ, ମଟନ, କଙ୍କଡା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଖାଇଛନ୍ତି । ସବୁଠି ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାଇବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆମିଷ ଖାଇ ବି ରାଜଧାନୀବାସୀ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆଜିର ଛାଡ଼ଖାଇକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଛାଡଖାଇ ପାଳିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବି ବେଶ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି ।