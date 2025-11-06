ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଆମିଷ ବେପାର ମାନ୍ଦା, ଦୋକାନ ଆଗରେ ମାଛି ଉଡୁନାହାନ୍ତି

ETV Bharat / state

ଖାଁ ଖାଁ ଆମିଷ ମାର୍କେଟ । ଛାଡ଼ଖାଇକୁ ମାନ୍ଦା କରିଦେଲା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର । ଆମିଷ ବଜାରରେ ମରୁଡି ।

ChhadaKhai Nonveg Market
ChhadaKhai Nonveg Market (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: କୁକୁଡ଼ା, ଖାସି ମାଉଁସ, ମାଛ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡ଼ା, ଇଲିସି ସବୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରହିଛି । ହେଲେ 'ଏଥର ଛାଡଖାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା । ବେପାର ଏକଦମ ମାନ୍ଦା । ଜମାରୁ ବିକ୍ରି ନାହିଁ' । ଛାଡ଼ଖାଇରେ ବେପାରୀମାନେ ବେପାର ମାଡ ଖାଇଗଲା ବୋଲି ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି । ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଆମିଷ ବଜାରରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିନା ଖାଁ ଖାଁ ମାର୍କେଟ । କାରଣ ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରରେ ଛାଡଖାଇ ପଡିଥିବାରୁ ଘରେ ଆମିଷ ପଶିବା ବାରଣ । ଗୁରୁବାର ଛାଡଖାଇ ପଡିଥିବାରୁ ଆମିଷ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ଯକ୍ତିମାନେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ବେପାରୀ । କାରଣ ଆଗୁଆ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେକାନରେ ଷ୍ଟକ୍‌ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ମାଛି ଉଡୁନାହାନ୍ତି ।

ChhadaKhai Nonveg Market (ETV Bharat)

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ମାର୍କେଟ:

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ମାର୍କେଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍କେଟ । ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ମାଂସର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟିଏରୁ ଏଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଏବର୍ଷ ଖାଁ ଖାଁ ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ବଜାର । ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ସାତ୍ତ୍ବିକ ଖାଇ ଆମିଷ ନେବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ଆମିଷ ନେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଚିକେନ, ମଟନ ଓ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ । ହେଲେ ଆଶା ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାଡ଼ଖାଇ ଜମିବ । ଆଜି ପୁରା ଆମିଷ ବଜାରରେ ୨୦ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଚିକେନ ଓ ମଟନ ଦୋକାନରେ ବିଲକୁଲ ବାହିନୀ ବା ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।

ChhadaKhai Nonveg Market
ChhadaKhai Nonveg Market (ETV Bharat)

ଆସିଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ହେଲେ ବେପାର ନାହିଁ:

ଛାଡ଼ଖାଇର ମାନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ୟୁନିଟ ୪ ଚିକେନ୍‌ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏସକେ ମସରୋ କହିଛନ୍ତି, "ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା । ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର ପଡୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବିଲକୁଲ ହୋଇନାହିଁ । ଏପରିକ ଟଙ୍କାଟିଏ ବଇନି ହୋଇନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଜାଣି ଆଜି କମ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛି, ତଥାପି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛି । ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ରହିଛି । ଦରରେ ସେତେ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍‌ କେଜି ପିଛା ୨୫୦ରୁ ୭୫୦ ଯାଏଁ ଦାମ ରହିଛି ।"

ChhadaKhai Nonveg Market
ChhadaKhai Nonveg Market (ETV Bharat)
ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି ଦର:

ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିବା ପରେ ଆମିଷ ଖାଇ ଛାଡଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଆମିଷ ବେପାର ଫିକା ପଡିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା, ଖାସି ମାଉଁସ, ମାଛ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡ଼ା, ଇଲିସି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି । ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦରରେ କିଛି ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଥିବାରୁ ବେପାର ବଢିବା ସହ ଦାମ ବି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଆମିଷ ବଜାର ଜମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଛ ମାଲିକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ । ଆଜି ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ୟୁନିଟ ୪ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଆଜି ମାତ୍ର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ମାଛ ଆସିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବଜାରକୁ ଆସିବ ୧ ଟନ ମାଛ ଆସିବା ବୋଲି କହିଛି ସଂଘ ।

ChhadaKhai Nonveg Market
ChhadaKhai Nonveg Market (ETV Bharat)

ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା:

ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେକ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, "ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ବି ମାନ୍ଦା ରହିଛି । ୫୦ କିଲୋ ମାଛ ଜାଗାରେ ୨ରୁ ୩ କିଲୋ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ଆଶା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ୟୁନିଟ ୪ରେ ୨୦୦ ଦୋକାନୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାଖପାଖି ୧୦ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବାର ଆଶା ରଖିଛୁ । ଆଜି ଟିକିଏ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବବର୍ଷ ପରି ୮ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । ସାଧାରଣ ଦିନର ଦାମରେ ଯଦିଓ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ତଥାପି ୧୩୦ରୁ ଦେଢ଼ ହଜାର ଯାଏଁ ମାଛର ଦାମ ରହିଛି ।

ChhadaKhai Nonveg Market
ChhadaKhai Nonveg Market (ETV Bharat)

ବେପାର ମାଡ଼ ଖାଇଛି:

ସେହିପରି ମଟନ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ, ବେପାର ପୁରା ମାଡ଼ ଖାଇଛି । ମନରେ ନିରାଶ ଭାବ ଅଛି, ଆଶା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ଆଜି ଏକ କେଡି ମଟନ ଦାମ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।"

ChhadaKhai Nonveg Market
ChhadaKhai Nonveg Market (ETV Bharat)

ସେପଟେ ମାସ ସାରା ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାରକୁ ନେଇ ଘରେ ଆମିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହୋଇଛି । ତଥାପି ମାଂସ ନନେଇ ମାଛ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମିତି ମନ ପସନ୍ଦର ମାଛ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଫେରିଯାଉଛି । ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଛାଡଖାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଆମିଷ ଖାଇବା ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା । ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡିବ । କାଲି ହିଁ ଛାଡଖାଇ ପାଳିବୁ । ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଦାମ କମ ଥିବା ବେଳେ କାଲି ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ ।"

ChhadaKhai Nonveg Market
ChhadaKhai Nonveg Market (ETV Bharat)

