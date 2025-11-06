ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଆମିଷ ବେପାର ମାନ୍ଦା, ଦୋକାନ ଆଗରେ ମାଛି ଉଡୁନାହାନ୍ତି
ଖାଁ ଖାଁ ଆମିଷ ମାର୍କେଟ । ଛାଡ଼ଖାଇକୁ ମାନ୍ଦା କରିଦେଲା ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର । ଆମିଷ ବଜାରରେ ମରୁଡି ।
Published : November 6, 2025 at 5:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କୁକୁଡ଼ା, ଖାସି ମାଉଁସ, ମାଛ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡ଼ା, ଇଲିସି ସବୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରହିଛି । ହେଲେ 'ଏଥର ଛାଡଖାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା । ବେପାର ଏକଦମ ମାନ୍ଦା । ଜମାରୁ ବିକ୍ରି ନାହିଁ' । ଛାଡ଼ଖାଇରେ ବେପାରୀମାନେ ବେପାର ମାଡ ଖାଇଗଲା ବୋଲି ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି । ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଆମିଷ ବଜାରରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିନା ଖାଁ ଖାଁ ମାର୍କେଟ । କାରଣ ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରରେ ଛାଡଖାଇ ପଡିଥିବାରୁ ଘରେ ଆମିଷ ପଶିବା ବାରଣ । ଗୁରୁବାର ଛାଡଖାଇ ପଡିଥିବାରୁ ଆମିଷ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ଯକ୍ତିମାନେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ବେପାରୀ । କାରଣ ଆଗୁଆ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେକାନରେ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ମାଛି ଉଡୁନାହାନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ମାର୍କେଟ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ମାର୍କେଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍କେଟ । ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ମାଂସର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟିଏରୁ ଏଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଏବର୍ଷ ଖାଁ ଖାଁ ୟୁନିଟ ୪ ଆମିଷ ବଜାର । ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ସାତ୍ତ୍ବିକ ଖାଇ ଆମିଷ ନେବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ଆମିଷ ନେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଚିକେନ, ମଟନ ଓ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ । ହେଲେ ଆଶା ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାଡ଼ଖାଇ ଜମିବ । ଆଜି ପୁରା ଆମିଷ ବଜାରରେ ୨୦ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଚିକେନ ଓ ମଟନ ଦୋକାନରେ ବିଲକୁଲ ବାହିନୀ ବା ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଆସିଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ହେଲେ ବେପାର ନାହିଁ:
ଛାଡ଼ଖାଇର ମାନ୍ଦା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ୟୁନିଟ ୪ ଚିକେନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏସକେ ମସରୋ କହିଛନ୍ତି, "ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା । ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର ପଡୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବିଲକୁଲ ହୋଇନାହିଁ । ଏପରିକ ଟଙ୍କାଟିଏ ବଇନି ହୋଇନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଜାଣି ଆଜି କମ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛି, ତଥାପି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛି । ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ରହିଛି । ଦରରେ ସେତେ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କେଜି ପିଛା ୨୫୦ରୁ ୭୫୦ ଯାଏଁ ଦାମ ରହିଛି ।"
ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିବା ପରେ ଆମିଷ ଖାଇ ଛାଡଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଆମିଷ ବେପାର ଫିକା ପଡିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା, ଖାସି ମାଉଁସ, ମାଛ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡ଼ା, ଇଲିସି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି । ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦରରେ କିଛି ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଥିବାରୁ ବେପାର ବଢିବା ସହ ଦାମ ବି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଆମିଷ ବଜାର ଜମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଛ ମାଲିକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ । ଆଜି ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ୟୁନିଟ ୪ ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ ଆଜି ମାତ୍ର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ମାଛ ଆସିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବଜାରକୁ ଆସିବ ୧ ଟନ ମାଛ ଆସିବା ବୋଲି କହିଛି ସଂଘ ।
ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା:
ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେକ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, "ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ବି ମାନ୍ଦା ରହିଛି । ୫୦ କିଲୋ ମାଛ ଜାଗାରେ ୨ରୁ ୩ କିଲୋ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ଆଶା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ୟୁନିଟ ୪ରେ ୨୦୦ ଦୋକାନୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପାଖପାଖି ୧୦ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବାର ଆଶା ରଖିଛୁ । ଆଜି ଟିକିଏ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବବର୍ଷ ପରି ୮ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । ସାଧାରଣ ଦିନର ଦାମରେ ଯଦିଓ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ତଥାପି ୧୩୦ରୁ ଦେଢ଼ ହଜାର ଯାଏଁ ମାଛର ଦାମ ରହିଛି ।
ବେପାର ମାଡ଼ ଖାଇଛି:
ସେହିପରି ମଟନ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ, ବେପାର ପୁରା ମାଡ଼ ଖାଇଛି । ମନରେ ନିରାଶ ଭାବ ଅଛି, ଆଶା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ଆଜି ଏକ କେଡି ମଟନ ଦାମ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଫସିଗଲେ ମହିଳା, ଆଉ ତା'ପରେ...
ସେପଟେ ମାସ ସାରା ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାରକୁ ନେଇ ଘରେ ଆମିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହୋଇଛି । ତଥାପି ମାଂସ ନନେଇ ମାଛ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମିତି ମନ ପସନ୍ଦର ମାଛ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଫେରିଯାଉଛି । ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଛାଡଖାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଆମିଷ ଖାଇବା ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା । ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡିବ । କାଲି ହିଁ ଛାଡଖାଇ ପାଳିବୁ । ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଦାମ କମ ଥିବା ବେଳେ କାଲି ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର