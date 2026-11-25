ଛାଡଖାଇରେ ଜମିଲା ଆମିଷ ବେପାର: ବୋହି ନେଲେ ଖାସି-ଚିକେନ-ମାଛ, ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରବାର
Chhadakhai: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ପରେ ଆମିଷ ଖାଇ ଛାଡ଼ଖାଇ ପଳନ କଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ।
Published : November 25, 2026 at 5:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଧର୍ମୀୟ ସଂଯମ ପରେ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆମିଷ ବଜାର । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଆଶା ନେଇ ବଜାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ରାଜଧାନୀରେ ୮.୭୦ କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ଆଶା, ଚାହିଦାରେ ମଟନ୍, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମିଷ କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ।
ଆମିଷ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼:
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ୟୁନିଟ୍-୪ ମାଛ ମାର୍କେଟ ସମେତ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଆମିଷ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମଟନ୍ ଓ ଚିକେନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆମିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ଲୋକେ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଆମିଷ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଛାଡ଼ଖାଇ ବୁଧବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବର୍ଷକୁ 9.46 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି 500 କୋଟିର ମଧୁର ମାଛ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମିଷ ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ମେଲିଛି । ଖାସି ମାଂସ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଓ କଲର ବାର୍ଡର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକାଳି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ କଙ୍କଡ଼ା କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ଆମିଷ ଯୋଗାଇବାକୁ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ।
ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ:
ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହ ଆମିଷ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି । ବଜାରରେ ଖାସି ମାଂସ କିଲୋ ପିଛା ୯୦୦ରୁ ୯୫୦ ଟଙ୍କା, ସାଧାରଣ ଚିକେନ୍ ୨୪୦ରୁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା, ସୋନାଲି ଚିକେନ୍ ୪୫୦ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା, କଲର ବାର୍ଡ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଓ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ୬୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ରୋହି ମାଛ କିଲୋ ପିଛା ୨୦୦ରୁ ୨୨୦ ଟଙ୍କା, ଭାକୁର ଓ ମିରିକାଳି ୨୫୦ରୁ ୨୮୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୨୦୦ରୁ ୨୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଅଣ୍ଡା କାର୍ଟୁନ୍ର ଦାମ୍ ୧୩୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ଦାମ୍ ୭.୫୦ରୁ ୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ରାଜଧାନୀରେ ମଟନ୍ ବ୍ୟବସାୟରୁ ୨ କୋଟି ୬୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର, ଚିକେନ୍ରୁ ୨ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ, ମାଛରୁ ୧ କୋଟି ୮୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଏବଂ ଅଣ୍ଡାରୁ ୫୯ ଲକ୍ଷ ୯୪ ହଜାର ଟଙ୍କାର କାରବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଚାରିଟି ବର୍ଗକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୮ କୋଟି ୬୯ ଲକ୍ଷ ୯୪ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୮୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ: ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଲାଗେ ମାଂସ ଭୋଗ !
ଛାଡ଼ଖାଇକୁ ନେଇ ଆମିଷ ବଜାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ଚାହିଦା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି । ଦିନକର ଏହି ବିଶେଷ ବଜାର ଚାହିଦାରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସେକ୍ ମୁନତାକିମ୍ ବକ୍ସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୮.୭୦ କୋଟି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାରବାର ହେବା ନେଇ ମହାସଂଘ ଆଶା ରଖିଛି।
ଏପରି କହିଲେ ଗ୍ରାହକ...
ସେପଟେ ଜଣେ ମହିଳା ଗ୍ରାହକ ସୁଚରିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଆମ ପାଟିରେ ଆମିଷ ବାଜି ନାହିଁ । ପଞ୍ଚକ ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି ଆମିଷ ବାର ତେଣୁ ଆଜି ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ମାଛ ନେଉଛୁ । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମିଷ ବାର ।"
ଛାଡ଼ଖାଇ ପରମ୍ପରା କଣ ?
ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରଦିନ ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମିଷ ଭୋଜନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚୁକର ପାଞ୍ଚଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହ ଏହି ଧାର୍ମିକ ନିୟମର ଅବସାନ ହେବା ପରେ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର