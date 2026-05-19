ମେ' 20ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଡାକରା: ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟସ୍ (AIOCD) ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମେ' ୨୦ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : May 19, 2026 at 2:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମେ' ୨୦ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟସ୍ (AIOCD) ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମେ' ୨୦ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେପରି ଔଷଧ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ସହାୟକ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କ୍ଲିନିକ୍ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଇନ୍-ହାଉସ୍ ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି "ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଓ ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଠିକ ଭାବେ ହେବ ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ସମସ୍ତ ଇନ୍-ହାଉସ୍ ଫାର୍ମାସି/ଔଷଧ ଦୋକାନ, ୨୪×୭ ଖୋଲୁଥିବା ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର ଯେପରି ଖୋଲା ରହିବ ତା ଉପର ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ଏଥି ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।"
ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦୋକାନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁଚାରୁ ଚାଳନା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଔଷଧ ହୋଲସେଲର ଓ ବିତରକମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରି ବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଆସ୍ଥମା, ହୃଦ୍ରୋଗ, ଏପିଲେପ୍ସି ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆଗୁଆ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳର କେମିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ
ବନ୍ଦ ଦିନରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମେ ୨୨ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଇ-ଫାର୍ମାସି ଏବଂ online ଔଷଧ ଡିଲିଭେରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀର ଅଭାବ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
