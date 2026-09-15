ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଅଭିଭାବକ ସାଜି ଚୋରି; ୩ ଗିରଫ, ୨୬ ମୋବାଇଲ ସମେତ ଡିସପ୍ଲେ ଓ ମଦରବୋର୍ଡ ଜବତ
ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଡିକିରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି କରି ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନୀରେ ବିକୁଥିଲା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : September 15, 2026 at 2:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଅଭିଭାବକ ସାଜି ସ୍କୁଟି ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି କରିବା ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ସହଯୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡରପୁର ମାଝୀ ସାହିର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି (୩୫)। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ କଲୋନିରେ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ (୨୮) ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାନସ ବେହେରା (୩୦)। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି, ୨୬ଟି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ୪୩ଟି ମୋବାଇଲ ଡିସପ୍ଲେ ଓ ମଦରବୋର୍ଡ ଜବତ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ; CCTV ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜପଥରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିଲେ, ୬ ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ