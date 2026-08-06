ବିବାହରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ, ହେବନି ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ! ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ ଓ ହଳଦୀ-ମେହେନ୍ଦି ଉପରେ ବି ରୋକ୍
ବିବାହକୁ ସରଳ, ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ଓ ବ୍ୟୟମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଚଷା ସମାଜର ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରିବାର ଆହ୍ୱାନ। ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 6, 2026 at 8:50 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଏଣିକି ଚଷା ସମାଜର ବିବାହରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ। ହେବନି ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ କିମ୍ବା ରିଙ୍ଗ୍ ସେରିମନୀ। ହଳଦୀ ଓ ମେହେନ୍ଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ। ବିବାହକୁ ସରଳ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଓ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଚଷା ସମାଜ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଚଷା ସମାଜର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜର ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ବିବାହରେ ଅନେକ ନୂଆ ଆୟୋଜନ ଯୋଡ଼ି ହେବାରୁ ବ୍ୟୟ ବହୁଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଚଷା ସମାଜର ମୁଖପାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବାମୁରରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ବିବାହରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବିବାହରେ ଅନେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ବର ଓ କନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର, ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଋଣ କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ଏହି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ ୱେଡିଂ ସୁଟ୍, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ, ମେହେନ୍ଦି, ହଳଦୀ, ନିଶା ସେବନ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନକୁ ବର୍ଜନ କରି ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସମାଜ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
- ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ
ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ ଓ ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରଥା ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟାଇବା ସହ ବିବାହର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛି। ଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟୋପଯୋଗୀ ଓ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ।
ସମ୍ବଲପୁରର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡଃ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଇ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିବା ଆମ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଏହା ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମାଜ ସହ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସମ୍ବଲପୁରର ଶାନ୍ତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସୁଟ୍, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ, ଡ୍ରେସ୍ ଓ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏସବୁ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରଭାବର ପରିଣାମ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ।
ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ଏକ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ବିବାହର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଡିଜେ, ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ଓ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ ଭଳି ଆୟୋଜନ ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ପରିବାର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପକାଉଛି।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ୍। କେବଳ ଆଡମ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ଚଷା ସମାଜର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ବିବାହର କିଛି ଆୟୋଜନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରଳ ବିବାହ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଓ ଆର୍ଥିକ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସହ ବିବାହର ରୂପ ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ଓ ସରଳତାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଚଷା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହୁଛି, ନା ଅନ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଲଟୁଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.... ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨୬.୮୧ କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର